Kreml: Vadim Krasikow ist ein Agent des russischen Geheimdienstes FSB

Bei dem von Deutschland im Zuge des Gefangenenaustauschs freigelassenen Vadim Krasikow handelt es sich nach Angaben des Kreml um einen Agenten des russischen Geheimdienstes FSB.

Eliteeinheit des Geheimdienstes

„Krasikow ist ein Mitglied des FSB“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Krasikow, der 2021 in Berlin wegen Mordes verurteilt und zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, habe einer Eliteeinheit des Geheimdienstes angehört.

„Er hat mit mehreren (derzeitigen) Beschäftigten für den Sicherheitsdienst des Präsidenten gearbeitet“, sagte der Kreml-Sprecher weiter.

Zu einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Gefangenenaustausch und Gesprächen über den Ukraine-Konflikt sagte Peskow, es gehe dabei um „vollkommen unterschiedliche Grundsätze“. Mit Blick auf die Ukraine gehe es um „komplexere internationale Probleme“ und um „Grundsätze der nationalen Sicherheit“. (afp/red)