Wie groß ist das russische Gebiet unter ukrainischer Kontrolle?

Bei ihrer Offensive in der russischen Grenzregion Kursk hat die ukrainische Armee nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP bis Montagabend die Kontrolle über ein Gebiet von mindestens 800 Quadratkilometern erlangt. Die russische Armee eroberte demnach im selben Zeitraum 69 Quadratkilometer ukrainisches Territorium.

Die ukrainischen Streitkräfte waren am 6. August überraschend nach Kursk vorgedrungen. Dem ukrainischen Oberbefehlshaber Oleksandr Syrsky zufolge kontrollierte Kiew am Montag angeblich rund 1.000 Quadratkilometer der Region. Nach russischer Darstellung ist das von der Ukraine eroberte Gebiet deutlich kleiner: Der amtierende Gouverneur der Region Kursk, Alexej Smirnow, hatte am Montag gesagt, die Ukraine sei auf einer Breite von 40 Kilometern zwölf Kilometer tief in russisches Gebiet vorgedrungen.

Smirnow, erklärte gegenüber staatlichen Medien zudem, dass die Ukraine 28 Siedlungen mit 2.000 Zivilisten kontrolliere. Etwa 180.000 Menschen seien aus der Region evakuiert und umgesiedelt worden, etwa 120.000 hätten die Region bereits verlassen.

Die AFP-Berechnungen basieren auf Informationen des Washingtoner Instituts für Kriegsstudien (ISW), das sich bei seinen Analysen wiederum auf Informationen beider Kriegsparteien sowie auf Satellitendaten stützt.

Putin: Verluste unter Ukrainern nimmt zu

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, ein Ziel des ukrainischen Vorstoßes in Kursk sei es, den Krieg auf russisches Territorium zu verlagern. Die Ukraine hatte im Sommer 2023 eine großangelegte Gegenoffensive in der Ukraine begonnen, die hinter den Kiewer Erwartungen zurückgeblieben war. Die ukrainischen Truppen eroberten damals 250 Quadratkilometer in den Regionen Donezk und Saporischschja zurück.

Putin versprach in einer am Montag im Fernsehen übertragenen Sitzung, dass seine Streitkräfte daran arbeiten werden, die ukrainischen Streitkräfte aus dem Land zu vertreiben. Er sagte, die Verluste der ukrainischen Truppen nähmen zu, darunter auch die Verluste der kampfstärksten Einheiten, wie russische Staatsmedien berichten.

Die Ukrainer „haben sich auf den Weg gemacht, die Ukrainer selbst zu vernichten“, sagte er und fügte hinzu, dass sie von Russland „sicherlich eine würdige Antwort erhalten werden“.

Der russische Präsident fügte hinzu, es habe den Anschein, dass die Ukraine versuche, ihre Verhandlungsposition im Krieg zu verbessern, doch könne von Verhandlungen mit einem Feind, den er beschuldigte, bei seiner Operation in der Region Kursk Zivilisten ins Visier genommen zu haben, keine Rede sein.

Bedeutendster Einmarsch seit Kriegsbeginn

Der Einmarsch der Ukraine ist der bedeutendste seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges im Februar 2022. Bereits im März dieses Jahres war eine kleinere Zahl von ukrainischen Streitkräften in mehrere Gebiete entlang der Grenze in Kursk und Belgorod eingedrungen, wurde aber von Russland zurückgedrängt.

Seit Beginn des laufenden Jahres konnte die Ukraine die Kontrolle über 20 Quadratkilometer ihres Gebietes zurückerlangen. Die russischen Truppen eroberten im selben Zeitraum 1.360 Quadratkilometer ukrainisches Territorium.

Seit dem Beginn seines Krieges in der gesamten Ukraine am 24. Februar 2022 erlangte Russland die Kontrolle über 65.891 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet. Zusammen mit der bereits 2014 annektierten Halbinsel Krim und den ebenfalls seit 2014 besetzten östlichen Regionen kontrolliert Russland 108.070 Quadratkilometer, also 18 Prozent, des ukrainischen Staatsgebietes.

Der oberste Militärbefehlshaber der Ukraine erklärte am Montag, dass die Kiewer Streitkräfte nach einer grenzüberschreitenden Invasion rund 380 Quadratkilometer der russischen Region Kursk kontrollieren, während der russische Präsident Wladimir Putin versprochen hat, sie zurückzudrängen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte ein Video, in dem der oberste Militärchef Oleksandr Syrskyi einen Bericht über die Kämpfe in Kursk abgibt.

„Wir führen weiterhin eine offensive Operation in der Region Kursk durch. Derzeit kontrollieren wir etwa 1.000 Quadratkilometer des Territoriums der Russischen Föderation“, sagte er in dem Video.

In den sozialen Medien lobte Selenskyj am Montag die Soldaten und Kommandeure seines Landes „für ihre Standhaftigkeit und ihr entschlossenes Handeln“. Er ging nicht näher darauf ein, deutete aber an, dass die Ukraine humanitäre Hilfe im Kampfgebiet anbieten werde.

(Mit Material von Nachrichtenagenturen und theepochtimes.com)