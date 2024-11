Kurssturz bei COVID-Impfstoffherstellern nach Nominierung von Kennedy zum Gesundheitsminister

Kurz nachdem Donald Trump am Donnerstag, 14. November, bekannt gab, den impfkritischen Rechtsanwalt und ehemaligen Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. als nächsten Gesundheitsminister zu nominieren, gab es einen Kurssturz bei den Aktien prominenter Impfstoffhersteller an der New Yorker Börse.

Dort fiel am 14. November, eine Stunde vor Börsenschluss die Aktie des COVID-19-Impfstoffherstellers Moderna um bis zu 6 Prozent, von Pfizer um fast 2 Prozent und von Novavax, der Hersteller eines proteinbasierten COVID-19-Impfstoffs, um fast 6 Prozent, berichtete CNN.

Doch nicht nur US-Pharmakonzerne waren von einem Kurseinbruch betroffen, sondern auch die Aktie des Mainzer Unternehmens BioNTech fiel um 7 Prozent, wie auch die des britischen Pharmariesens GSK (-2 Prozent).

Während der Corona-Krise haben die Hersteller von COVID-Impfstoffen Milliardenumsätze gemacht. Nach der Corona-Krise jedoch sank die Nachfrage nach den Vakzinen stetig.

Impfstoff-Untersuchung angekündigt

Bereits vergangene Woche erklärte Kennedy, dass er nach seiner Ernennung „sofort“ mit der Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen beginnen würde.

Er wird oft als Impfgegner bezeichnet, versprach aber, „niemand die Impfstoffe wegzunehmen“.

Kennedy, der Sohn des ehemaligen US-Generalstaatsanwalts Robert F. Kennedy und Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy, ist der Gründer von Children’s Health Defense (CHD). Die gemeinnützige Organisation setzt sich laut ihrer Website für die Beendigung von Gesundheitsepidemien bei Kindern ein, indem sie „die toxische Belastung beseitigt“.

Die CHD-Website weist auf mögliche Probleme im Zusammenhang mit Impfstoffen hin, die Kindern auf staatliche Empfehlung hin verabreicht werden. Die Organisation stellt infrage, ob diese mit weit verbreiteten Gesundheitsproblemen bei Kindern, wie Autismus, in Verbindung stehen.

Als Kennedy im August seine US-Präsidentschaftskampagne einstellte und Trump unterstützte, sagte er der Epoch Times, dies sei eine „herzzerreißende Entscheidung“ und ein notwendiger Schritt zur Verwirklichung seiner Mission, die Amerikaner vor der Epidemie chronischer Krankheiten zu retten.

„Präsident Trump möchte gesunde Kinder und ein gesünderes Land als sein Vermächtnis hinterlassen. Das sind grundlegende Interessen, die wir teilen“, so Kennedy damals.

Kennedy: Rückkehr zur evidenzbasierten Wissenschaft

Auf „X“ bedankte sich Kennedy am 15. November bei Trump für seine Nominierung: „Vielen Dank für Ihre Führung und Ihren Mut!“ Und erklärte, dass er sich für Trumps Vision, Amerika wieder gesundzumachen, einsetzen werde.

„Ich freue mich darauf, mit den über 80.000 Mitarbeitern des HHS [US-Gesundheitsministeriums] zusammenzuarbeiten, um die Behörden aus dem Würgegriff der Konzerne zu befreien.“

Kennedy wird oft beschuldigt, widerlegte Verschwörungserzählungen zu verbreiten.

Er kündigte hingegen nun an, zur evidenzbasierten Wissenschaft zurückkehren. Kennedy werde den Amerikanern Transparenz und Zugang zu allen Daten bieten, damit sie sachkundige Entscheidungen für sich und ihre Familien treffen könnten.

„Meine Verpflichtung gegenüber dem amerikanischen Volk besteht darin, ein ehrlicher Staatsdiener zu sein“, so Kennedy in seiner Stellungnahme.

Thank you @realDonaldTrump for your leadership and courage. I’m committed to advancing your vision to Make America Healthy Again.

We have a generational opportunity to bring together the greatest minds in science, medicine, industry, and government to put an end to the chronic…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) November 14, 2024

Auch der designierte US-Präsident äußerte sich auf „X“:

„Die Sicherheit und Gesundheit aller Amerikaner ist die wichtigste Aufgabe jeder Regierung, und HHS [das US-Gesundheitsministerium] wird eine große Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass jeder vor schädlichen Chemikalien, Schadstoffen, Pestiziden, pharmazeutischen Produkten und Lebensmittelzusätzen geschützt wird, die zu der überwältigenden Gesundheitskrise in diesem Land beigetragen haben.“