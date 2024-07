Lage in Nahost: Bundesregierung ist besorgt und ruft Krisenstab ein

Nach der Tötung des Hamas-Politbürochefs Ismail Haniyeh und den darauf folgenden iranischen Vergeltungsdrohungen hat die Bundesregierung ihren Krisenstab einberufen. Er könne bestätigen, dass „soeben der Krisenstab der Bundesregierung zur Lage im Nahen Osten zusammengetreten ist“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwochmittag. Diese habe bereits am Freitag und am Montag getagt und tage nun erneut „aufgrund der Ereignisse der letzten Nacht“.

Politbürochef durch Luftangriff getötet

Iranischen Medien zufolge starb Haniyeh, auch Hanija geschrieben, am Mittwoch gegen 02:00 Uhr (Ortszeit, 00:30 Uhr MESZ) bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus für Kriegsveteranen im Norden Teherans. Wie die islamistische Palästinenserorganisation Hamas erklärte, wurde er nach seiner Teilnahme an der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian in Teheran in seiner dortigen Residenz getötet. Die Hamas sprach weiter von einem „zionistischen Angriff“ und drohte wie der Iran mit Vergeltung.

„Wir haben die Meldung zur Kenntnis genommen, dass der Chef des Politbüros im Iran getötet wurde“, sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Die Bundesregierung habe dazu „keine eigenen Erkenntnisse“; klar sei aber, dass sich die gesamte Region „in einer äußerst gefährlichen Lage“ befinde.

Die Bundesregierung nutze alle diplomatischen Kanäle, um eine Eskalation und einen regionalen Flächenbrand zu verhindern. Büchner betonte: „Wir rufen alle Akteure zu maximaler Zurückhaltung auf, die Logik gegenseitiger Vergeltungsschläge ist ein Irrweg.“ Es gelte jetzt, „einen kühlen Kopf zu behalten“. Der Sprecher des Außenamts ergänzte: „Die Diplomatie läuft auf Hochtouren.“

Danny Citrinowicz, der als Leiter der Iran-Abteilung des israelischen Militärgeheimdienstes tätig war und jetzt Fellow am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv ist. Er warnt im „Wall Street Journal“: „Wir stehen am Rande einer großen, weitreichenden Eskalation“. Außerdem hätte der Iran den Nahen Osten an den Rand eines größeren Krieges gebracht, den die USA seit Monaten energisch zu verhindern versuchen, so das Medium.

Israel tötet auch den ranghöchsten Hisbollah-Militärkommandeur

Hamas-Auslandschef Ismail Haniyeh wurde nach Angaben der Terrororganisation bei einem Angriff Israels getötet, während er die iranische Hauptstadt Teheran besuchte.

Am Dienstag hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben im Libanon den ranghöchsten Hisbollah-Militärkommandeur Fuad Schukr getötet, den sie für den tödlichen Raketenangriff auf den Golanhöhen verantwortlich macht. Die Berichte über Haniyehs Tod wollte die israelische Armee aber nicht kommentieren.

Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach dem Angriff vom 7. Oktober das Ziel ausgegeben, die Hamas im Gaza-Krieg zu vernichten. Bei dem Angriff der Hamas und verbündeter islamistischer Kämpfer auf den Süden Israels waren israelischen Angaben zufolge 1.197 Menschen getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden.

„Wir haben es mit einer Terrororganisation zu tun, die grundlos Kinder ermordet“, sagte Historiker Alon Pauker, der in dem Dorf Beeri lebt, das die Hamas überfallen hat. Berichten zufolge sollen in Beeri Dutzende Babys ermordet worden sein. Kindern und Frauen sollen teils die Köpfe abgeschnitten worden sein.

Haniyeh, der 2006 nach dem Sieg der Hamas bei der Parlamentswahl im Gazastreifen Regierungschef des Palästinensergebietes geworden war, wurde 2017 der Nachfolger von Chaled Meschaal als Chef des Hamas-Politbüros. Er lebte im Exil und hielt sich in der Türkei und in Katar auf. Die Hamas erklärte, Haniyeh werde nach Trauerfeierlichkeiten in Teheran am Freitag in Doha beerdigt. (afp/dpa/red)