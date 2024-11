Libanons Armee kündigt Truppenverlegung Richtung Süden an

Wenige Stunden nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon hat die libanesische Armee die Verlegung von Truppen in den Süden des Landes Richtung Israel angekündigt.

Mit dem Inkrafttreten der Feuerpause ergreife die Armee „die notwendigen Maßnahmen, um ihre Verlegung in den Süden abzuschließen“, hieß es in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Erklärung.

Armee: Noch nicht in die Dörfer zurückkehren

Die Armeeführung rief aus ihren Dörfern nahe der israelischen Grenze geflohene Bewohner auf, vorerst nicht in ihre Häuser zurückzukehren. Stattdessen sollten sie warten, bis sich die israelischen Truppen vollständig zurückgezogen hätten.

Mehr als ein Jahr nach Beginn der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz war am frühen Mittwochmorgen eine von den USA und Frankreich vermittelte Waffenruhe in Kraft getreten.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte die Vereinbarung zur Feuerpause am Dienstagabend gebilligt. US-Präsident Joe Biden sprach von einem „Neuanfang“ für den Libanon und kündigte einen neuen Vorstoß für eine Waffenruhe im Gazastreifen an. (afp/red)