Lufthansa setzt Flüge nach Beirut bis 5. August aus

Nach dem tödlichen Raketenbeschuss aus dem Libanon auf ein Dorf auf den von Israel annektierten Golanhöhen setzt die Lufthansa ihre Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut aus.

Die Flüge seien wegen der „aktuellen Entwicklungen“ in Nahost bis zum 5. August ausgesetzt, sagte ein Sprecher in Frankfurt am Main am Montag. Dies gilt demnach für die Lufthansa und die Töchter Eurowings und Swiss Air sowie Air France, die normalerweise nach Beirut fliegen.

Am Samstagnachmittag war eine vom Libanon aus abgefeuerte Rakete auf dem Fußballfeld des Dorfes Madschdal Schams eingeschlagen. Nach israelischen Angaben wurden mindestens zwölf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren getötet.

Israel und die USA schreiben den Angriff der Hisbollah zu. Die vom Iran Miliz weist eine Verantwortung für den Raketenbeschuss zurück. Das israelische Sicherheitskabinett gab grünes Licht für eine militärische Reaktion gegen die Hisbollah. (afp/red)