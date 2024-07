„Machtübernahme durch Rechtsnationale hat demokratische Normalität noch nie beeinträchtigt“

In der ersten Runde der Parlamentswahlen lag der Rassemblement National deutlich in Führung und bestätigte damit den Trend der Europawahlen – während die Linke, die sich unter dem Banner der Neuen Volksfront versammelt hatte, auf dem zweiten Platz landete.

Rodrigo Ballester, ehemaliger Beamter des Europakollegs und Direktor des Zentrums für Europäische Studien des Mathias Corvinus Collegiums (MCC) in Budapest, analysiert in diesem Interview die möglichen politischen Folgen eines Sieges des Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) und der Neuen Volksfront in der zweiten Runde der Parlamentswahlen in Europa. Er betont, dass die „demokratische Normalität“ in den europäischen Ländern, in denen die nationale Rechte die Regierungsgeschäfte übernommen hat, nicht beeinträchtigt wurde.

Wie beurteilen Sie das Linksbündnis in der Neuen Volksfront, das Sozialdemokraten wie François Hollande und Raphaël Glucksmann bis zu Jean-Luc Mélenchon vereint? Welche Folgen hätte es in Europa, wenn diese Koalition nach der zweiten Runde der Parlamentswahlen eine absolute Mehrheit erhalten würde?

Das ist die Vereinigung von Karpfen und Kaninchen, ein vollkommen unpassendes Bündnis, das abgesehen von seinen ideologischen Inkohärenzen äußerst gefährlich ist. Meiner Meinung nach muss in Frankreich heute ein Damm gegen die extreme Linke errichtet werden. Ich erinnere daran, dass die Partei, die diese Koalition dominiert, La France Insoumise (LFI), die Mehrheit der Wahlkreise hält.

Mit großem Erstaunen beobachte ich, dass sozialistische Politiker wie Raphaël Glucksmann gezwungen sind, große Zugeständnisse zu machen. Die traditionelle Regierungslinke hat meiner Meinung nach ihre Seele im Namen einer Volksfront verkauft, die nur dem Namen nach populär ist – und die von einer gefährlichen Ideologie infiltriert ist: dem Islamismus und dem Linksradikalismus, einer echten Gefahr für Frankreich.

Was wären die Folgen eines Wahlsiegs der Neuen Volksfront in Europa? Die Partei von Herrn Mélenchon hat wiederholt mit der EVP, den Sozialisten, den Liberalen und den Grünen geschlossen gestimmt. Ich erwarte daher keinen Aufschrei der Europäischen Union, außer Widerstand gegen ihr Wirtschaftsprogramm, das den von Brüssel gesetzten Zielen zuwiderläuft.

Was die politische Empörung angeht, wird Brüssel weiterhin mit zweierlei Maß messen: Es schreit bei jeder Regierung, die etwas konservativer als die EVP ist, laut auf und zeigt gleichzeitig Toleranz und Wohlwollen gegenüber der extremen Linken, egal, wie radikal sie ist.

Welche Beziehungen zu anderen EU-Mitgliedstaaten sind zu erwarten, wenn der RN in der Lage ist zu regieren, indem er eine Mehrheit in der Nationalversammlung erhält?

Einerseits ist mit einem Aufschrei vieler sozialdemokratischer Regierungen zu rechnen wie in Belgien. Andererseits erwarte ich weitaus friedlichere Beziehungen zu Italien, Ungarn und generell zu den mittel- und osteuropäischen Ländern.

Auch die Spannungen innerhalb des deutsch-französischen Paares werden wahrscheinlich stärker zunehmen, da die Regierungskoalition auf der anderen Seite des Rheins trotz der Beteiligung der liberalen Partei sehr linksorientiert ist.

Wie geht es weiter? Es ist möglich, dass der Pragmatismus der Staaten wieder die Oberhand gewinnt und sich mit einer französischen Regierung arrangiert, die Wasser in ihren Wein gießt – selbst wenn es sich um eine RN-Regierung handelt.

Sie haben ein „Wohlwollen“ der EU gegenüber der extremen Linken hervorgehoben.

Die Europäische Union ist unter dem Deckmantel gemeinsamer Werte und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu einem progressiven Klub geworden, in dem man einer strikten ideologischen Linie folgen muss. Die zahlreichen Finanzsanktionen, die gegen einige europäische Länder verhängt wurden, sind ein untrüglicher Beweis dafür.

Nehmen wir das Beispiel Polen. Als Polen eine konservative Regierung hatte, bestrafte Brüssel das Land mit dem Einfrieren von 137 Milliarden Euro an EU-Geldern, die kurz nach der Wahl von Donald Tusk im Oktober 2023 fast bedingungslos freigegeben wurden.

Auf ähnliche Weise wurden Ungarn mehrere Milliarden an EU-Geldern vorenthalten, da es sein Jugendschutzgesetz anwendet, das die Förderung der Gendertheorie in Schulen und unter Minderjährigen verbietet. Die Europäische Union hat zwar keine Zuständigkeit in diesem Bereich, verhängt aber dennoch politische Sanktionen.

Das betrifft auch das letzte Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das vor kaum zehn Tagen gegen Ungarn gefällt wurde. Es wurde mit einer Geldstrafe von 200 Millionen Euro und einem Zwangsgeld von einer Million Euro pro Tag bestraft, und das für einen letztlich recht technischen Verstoß gegen das Asylrecht.

Wie analysieren Sie die Koalition zwischen den Republikanern und dem RN bei den Parlamentswahlen? Und wie passt diese Allianz in die Bewegung der Vereinigung der Rechten, die in anderen Teilen Europas zu beobachten ist?

Was in Frankreich geschehen ist, ist ein wichtiger Schritt, da der Cordon sanitaire [1], auch wenn er bislang nicht verschwunden ist, zu bröckeln beginnt. Erlauben Sie mir eine Klammerbemerkung: Der Ausdruck „Cordon sanitaire“ erscheint mir zutiefst infam. Er suggeriert, dass ein Teil der Wählerschaft giftig ist, schlimmer als ein Virus, und sie unter Quarantäne gestellt werden sollten. Aus demokratischer Sicht ist dies ein beunruhigendes Konzept.

Abgesehen davon ist diese politische Dynamik Teil eines europäischen Trends, bei dem die Rechte, die lange Zeit mundtot gemacht oder zumindest gedämpft wurde, beginnt, ihre Stimme zu drei bestimmten Themen zu erheben: illegale Einwanderung, ökologische Strafmaßnahmen und Souveränität.

Ich stelle fest, dass es meiner Meinung nach keine anderen Themen gibt, die die verschiedenen europäischen Rechten wirklich vereinen könnten. Ich denke jedoch, dass diese Themen ausreichen werden, um sie gemeinsam voranzubringen.

Bei den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament haben wir keine Flutwelle konservativer und nationalistischer Parteien erlebt, sondern einen wachsenden Trend, der sich seit einigen Jahren fortsetzt.

Dieser Anstieg der konservativen Meinungen ist nicht Teil des Brüsseler Kreises der Ehrbarkeit und nicht Teil des soliden Konsenses, der von einem Bündnis gebildet wird, das von mitte-rechts bis ganz links reicht.

Ich spreche von der EVP, den Sozialisten, den Liberalen, den Grünen und den Kommunisten. Eine kürzlich durchgeführte Studie des Mathias Corvinus Collegiums zeigte, dass die EVP bei entscheidenden Themen wie dem Grünen Pakt, Migration, Rechtsstaatlichkeit oder Handelsabkommen zu 95 Prozent wie die Sozialisten und Liberalen und sogar in 50 Prozent der Fälle wie die Sozialisten und Kommunisten abstimmt.

Sie glauben, dass die Rechten in Europa in der Lage sein werden, sich zu einigen und sich gegen illegale Einwanderung, ökologische Strafmaßnahmen und den europäischen Föderalismus zu verbünden. In welchen Bereichen gibt es Unterschiede zwischen ihnen?

Die neuen rechten Familien weisen eine große ideologische Vielfalt auf. Es gibt etwa bei gesellschaftlichen Themen wie Ehe für alle, Sterbehilfe oder Abtreibung deutliche Unterschiede zwischen den konservativen und nationalistischen Familien.

Die Schwedendemokraten beispielsweise teilen in diesen gesellschaftlichen Fragen nicht unbedingt die gleichen Positionen wie PiS oder Fidesz. Dasselbe gilt für den Krieg in der Ukraine oder wirtschaftliche Fragen, wobei einige Ansätze den Liberalismus, andere den Interventionismus bevorzugen.

Letztlich sind sich diese rechten Parteien in vielen Fragen nicht einig, aber sie haben genügend Gemeinsamkeiten, um starke Allianzen in Brüssel zu bilden.

Ihr Hauptziel besteht häufig darin, das derzeitige Gravitationszentrum zu verändern, das von der Europäischen Volkspartei (EVP) dominiert wird, die fast immer nach links wählt. Die große Tragödie der europäischen Politik besteht darin, dass die EVP, obwohl sie eine Mitte-rechts-Partei ist, sich seit mindestens drei Legislaturperioden wie eine Mitte-links-Partei verhalten hat.

Waren die rechtspopulistischen Regierungen, die in Österreich, Italien, Ungarn und anderswo in Europa an die Macht gekommen sind, in der Lage, ihre Programme und Reformen umzusetzen?

Die Fähigkeit der rechten Parteien, das Programm umzusetzen, auf dessen Grundlage sie gewählt wurden, hängt von mehreren Faktoren ab, angefangen mit der Stärke ihrer Koalition.

Schwache Koalitionen an der Macht sind nicht gut für die Wiederwahl, da sie die Kontinuität unterbrechen, die für die Umsetzung eines politischen Kurses notwendig ist. Ein weiterer Faktor sind bisherige Erfahrungen an der Macht. Eine unerfahrene Regierung, die nicht mit der Funktionsweise des Staates und der Verwaltung vertraut ist, neigt dazu, sich im Laufe ihrer Amtszeit zu zermürben.

Ferner muss auch die Zusammenarbeit mit der Justiz berücksichtigt werden, die die Ausübung des Mandats erschwert, wenn sie sich der neu gewählten Regierung energisch widersetzt.

Es ist üblich, dass eine innovative Rechtsregierung nicht wiedergewählt wird, wie die Beispiele von Mauricio Macri in Argentinien oder der Konservativen in Österreich gezeigt haben.

Im Gegensatz dazu gibt es in Polen und Ungarn Fälle, in denen konservative Regierungen erfolgreich an der Macht geblieben sind. In Polen gab es sieben Jahre lang eine konservative Regierung, trotz einer manchmal brüchigen Koalition, während Viktor Orbán in Ungarn seit 16 Jahren an der Macht ist und für Stabilität und Kontinuität sorgt.

Es wird oft behauptet, dass die Wahl des Rassemblement National ein Risiko für unsere Demokratie darstellt. Wurde die Opposition in anderen europäischen Ländern, in denen die nationale Rechte an die Macht gekommen ist, zum Schweigen gebracht?

Die Machtübernahme der Parteien der nationalen Rechten in den europäischen Ländern hat die demokratische Normalität in keiner Weise beeinträchtigt. Demokratie bedeutet, dass eine Regierung gewählt wird und wenn die Wähler mit ihr nicht zufrieden sind, diese vier, fünf oder sechs Jahre später abgelöst werden kann.

Dieser Wechsel ist ein Grundpfeiler der Demokratie und wurde in vielen Ländern, die eine rechtsgerichtete Regierung gewählt haben, praktiziert. In Polen zum Beispiel verlor die letzte Regierung vor kurzem die Wahlen. Ähnliche Situationen gab es in den letzten zehn Jahren auch in Slowenien und der Slowakei.

In Ungarn erhielt Péter Magyar bei den Europawahlen 30 Prozent der Stimmen, obwohl er praktisch unbekannt war. Ebenso verlor bei den jüngsten Kommunalwahlen in Budapest der indirekt von Fidesz unterstützte Kandidat nur knapp mit 41 Stimmen. Dennoch wurden diese Ergebnisse mit Eleganz und Fairplay akzeptiert.

Der politische Wechsel ist der beste Beweis für diese demokratische Normalität und zeigt, dass die Opposition nicht angegriffen oder mundtot gemacht wird.

[1] Der Cordon sanitaire, auch als „Brandmauer“ bezeichnet, ist in Frankreich eine politische Strategie, die darauf abzielt, rechtsextreme Parteien von der Macht fernzuhalten und eine Zusammenarbeit mit ihnen zu verhindern

Rodrigo Ballester ist ein erfahrener Experte für europäische Angelegenheiten mit einem umfangreichen Hintergrund in EU-Politik und -Recht. Derzeit ist er Leiter des Zentrums für Europäische Studien am Mathias Corvinus Collegium (MCC) in Budapest, Ungarn.

Das interview erschien zuerst in der französischen Epoch Times unter dem Titel „Législatives: En Europe, l’arrivée au pouvoir des partis de droite nationale n’a aucunement altéré la normalité démocratique», rappelle Rodrigo Ballester“. (Deutsche Bearbeitung ks)