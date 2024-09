US-Medienberichte: New Yorker Bürgermeister auf Bundesebene angeklagt

Nach mehreren Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption ist der New Yorker Bürgermeister Eric Adams Medienberichten zufolge angeklagt worden. Wie Agenturen mit Hinweis auf US-Medien berichten, wollen Bundesstaatsanwälte Einzelheiten am heutigen Donnerstag (Ortszeit) bekannt geben. Laut der „New York Times“ und anderer Medien ist Adams der erste amtierende Bürgermeister, der sich einem Gerichtsverfahren stellen muss.

Illegale Spenden aus der Türkei erhalten?

Gegen den demokratischen Ex-Polizisten laufen mindestens vier Ermittlungen auf Bundesebene, darunter drei, die das Bezirksgericht in Manhattan leitet. Sie zielen dabei auch auf Personen aus dem Umfeld des Bürgermeisters und hochrangige Beamte seiner Verwaltung ab. So fand im November 2023 eine Hausdurchsuchung bei Adams wichtigster Spendensammlerin Brianna Suggs statt. Einige Tage später beschlagnahmten FBI-Agenten die Telefone sowie das iPad des Bürgermeisters, als er eine Veranstaltung in Manhattan verließ.

Gegen Adams selbst sollen sich Ermittlungen im Zusammenhang mit seinem Wahlkampf 2021 richten. Demnach soll er mit der türkischen Regierung zusammengearbeitet haben, um illegale ausländische Spenden zu erhalten. Dem Bürgermeister wird vorgeworfen, auf die Genehmigung eines neuen türkischen Konsulatshochhauses gedrängt zu haben und dabei potenzielle Sicherheitsprobleme ignoriert zu haben.

Adams, der seine Unschuld beteuert, erklärte am Mittwoch: „Ich wusste immer, dass ich zur Zielscheibe werde, wenn ich mich für die New Yorkerinnen und New Yorker einsetze – und nun bin ich zur Zielscheibe geworden.“ Weiter sagte er: „Sollte ich angeklagt werden, bin ich unschuldig, und ich werde mich mit all meiner Kraft und meinem Geist dafür einsetzen.“

Die Einwanderungspolitik der Biden-Regierung kritisiert

Er wolle einen „sofortigen Prozess beantragen, damit die New Yorker die Wahrheit erfahren können“, schreibt die englischsprachige Ausgabe der Epoch Times. „Die New Yorker kennen meine Geschichte, sie wissen, woher ich komme. Ich habe mein ganzes Leben lang gegen Ungerechtigkeiten gekämpft. Dieser Kampf geht auch als Ihr Bürgermeister weiter.“ Adams deutete an, die die Ermittlungen gegen ihn, sein Büro und sein Mitarbeiter mit seiner Kritik an der Einwanderungspolitik der Regierung Biden zusammenhängt. Diese verfehlte Politik habe die Aufnahmesysteme überlastet: „Trotz unserer Bitten hat die Bundesregierung nichts unternommen“, erläuterte er.

Die Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses, Alexandria Ocasio-Cortez, hat den 64-jährigen Bürgermeister aufgefordert, „zum Wohle der Stadt“ zurückzutreten.

Adams, der sich 2025 zur Wiederwahl stellen will, ist erst der zweite schwarze Bürgermeister in der Geschichte von New York. Unter seiner Führung ist die Gewaltkriminalität in der Stadt zurückgegangen, nachdem sich die Lage während der Corona-Pandemie verschärft hatte. Allerdings herrscht in der 8,5-Millionen-Einwohner-Stadt eine Wohnungskrise, in deren Folge die Mieten auf ein nie da gewesenes Niveau angestiegen sind.

