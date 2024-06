Mehr als 35 Tote und Dutzende Verletzte bei Feuer in Wohngebäude in Kuwait

In Kuwait sind bei einem Feuer in einem vor allem von ausländischen Arbeitern bewohnten Gebiet nach Regierungsangaben mehr als 35 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Feuer in einem Wohngebäude im Vorort Mangaf südlich von Kuwait-Stadt wurden zudem 43 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

„Unglücklicherweise wurden wir über ein Feuer um genau 6:00 Uhr morgens (5:00 MESZ) im Gebiet Mangaf informiert“, sagte ein Vertreter des Innenministeriums, Eid al-Owaihan, bei einem Besuch des Unglücksorts. Die Zahl der Todesopfer liege bei über 35, sagte er. Bislang seien drei Leichen identifiziert worden. Zahlreiche Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Nach Angaben von Augenzeugen brach das Feuer in den unteren Etagen des vor allem von asiatischen Arbeitern bewohnten Gebäudes aus und breitete sich schnell in die höheren Stockwerke aus. Aus dem Umfeld der Feuerwehr verlautete, die Opfer seien erstickt.

Die Brandursache war laut Zivilschutz noch unklar. Innenminister Scheich Fahd al-Jussef sagte bei einem Besuch des Brandorts, der Eigentümer sei vorläufig festgenommen worden. Es werde wegen möglicher Fahrlässigkeit ermittelt. (afp)