Mehr als 500 Feuerwehrleute kämpfen gegen Großbrand in Öllager im russischen Rostow

In der südrussischen Region Rostow haben mehr als 500 Feuerwehrleute am Dienstag am dritten Tag in Folge gegen einen durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelösten Großbrand in einem Öldepot gekämpft.

„Das Feuer hat eine Ausdehnung von 10.000 Quadratmetern, mehrere Dieseltanks brennen“, sagte der Verwaltungschef von Proletarsk, Waleri Gornitsch, laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass. „Es gibt keine Explosionsgefahr, keine Gefahr für Menschen und keine Evakuierungen“, fügte er hinzu.

Vier Löschflugzeuge und mehr als 520 Feuerwehrleute sind demnach im Einsatz. Die Löschflugzeuge seien nötig, da sich Fahrzeuge wegen der großen Hitze nicht dem Feuer nähern könnten, teilte Gornitsch weiter mit.

Russian authorities struggled Tuesday to put out a massive fire in the southern Rostov region for a third consecutive day.

The fire at the depot in the town of Proletarsk burned across an area of 10,000 sq mt. There are 500 firefighters involved in the operation, and 41 of them… pic.twitter.com/lcxEOR1g7K

— ajit golatkar (@ajit4g) August 20, 2024