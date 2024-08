Mehrere Oppositionspolitiker in Tansania vor geplanter Demonstration festgenommen

Im ostafrikanischen Tansania hat die Polizei mehrere Mitglieder der Opposition, darunter den Chef der Chadema-Partei, Freeman Mbowe, und dessen Stellvertreter festgenommen. Wie die Partei am Montag mitteilte, wurden die meisten Oppositionsvertreter am Sonntag in der Stadt Mbeya im Südwesten des Landes vor einer geplanten Demonstration zum Internationalen Tag der Jugend abgeführt.

Parteichef Mbowe und ein Mitglied der Jugendbewegung seien dann am Montag „von der Polizei bei ihrer Ankunft am Flughafen Songwe“ festgenommen worden, erklärte Parteisprecher John Mrema im Onlinedienst X.

Kurz zuvor hatte er mitgeteilt, dass auch rund 500 junge Anhänger auf dem Weg zu der geplanten Demonstration vorübergehend festgehalten und später nach Hause geschickt worden seien.

Polizeiliches Verbot eines Jugendtreffens

Die Polizei hatte am Sonntag ein Verbot des am Montag geplanten Chadema-Jugendtreffens ausgesprochen und der Partei vorgeworfen, gewaltsame Demonstrationen zu planen. Laut dem Jugendverband waren rund 10.000 Jugendliche in Mbeya erwartet worden, um den Internationalen Jugendtag unter dem Motto „Nimm deine Zukunft selbst in die Hand“ zu begehen.

Vor seiner Festnahme hatte Parteichef Mbowe die Festnahmen verurteilt und die sofortige Freilassung aller Festgenommenen gefordert.

Sein Stellvertreter Tundu Lissu war im Januar 2023 nach mehr als fünf Jahren im Exil nach Tansania zurückgekehrt. Kurz zuvor hatte Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan ein Verbot von politischen Versammlungen der Opposition aufgehoben. (afp)