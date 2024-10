Messerangriff auf Fußballfan in Köln: 17-Jähriger festgenommen

Nach einem Messerangriff auf einen Fußballanhänger aus Polen in Köln hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer festgenommen. Der 17-Jährige wurde am Freitagnachmittag in einer Bahn in Essen gestellt, wie die Polizei in Köln am Montag mitteilte.

Ein Amtsrichter erließ Haftbefehl wegen dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Angriff hatte sich am Donnerstag vor dem Abschiedsspiel des Fußballweltmeisters Lukas Podolski zugetragen.

Der Jugendliche soll den 32-jährigen Fußballfan aus Polen nahe dem Kölner Dom bei einem Streit niedergestochen haben. Der Streit soll laut früheren Polizeiangaben von der Gruppe um den Polen ausgegangen sein. Der 32-Jährige war zuletzt außer Lebensgefahr.

Nach dem Angriff soll der Jugendliche sein Aussehen verändert haben und vom Tatort geflüchtet sein, erklärte die Polizei weiter. Er konnte durch die Auswertung von Überwachungsfotos identifiziert werden.

Er kam nach seiner Festnahme in Essen zunächst in eine Klinik. Den Angaben zufolge war sein Gesundheitszustand nach Drogenkonsum schlecht. Am Samstag kam er in Polizeigewahrsam, woraufhin der Haftbefehl erlassen wurde. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)