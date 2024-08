Meyer-Werft in Finnland zieht weiteren Riesenauftrag an Land

Meyer Turku, das Tochterunternehmen des Papenburger Schiffbauers Meyer, das in Finnland eine Werft betreibt, hat einen weiteren Riesenauftrag an Land gezogen. Das Kreuzfahrtunternehmen Royal Carribean bestellte ein viertes Schiff der Modellreihe Icon Class, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die riesigen Kreuzfahrtschiffe sind die größten der Welt.

Ein erstes Schiff, die „Icon of the Seas“, hatte im Januar ihren Betrieb aufgenommen, zwei weitere sind noch im Bau. Das nun bestellte vierte Schiff soll 2027 ausgeliefert werden. Die Vereinbarung von Royal Carribean und Meyer Turku enthält zudem eine Option für die Bestellung von zwei weiteren Icon-Class-Schiffen.

13.000 Vollzeitarbeitsplätze

Meyer Turku schätzt, dass der Auftrag bis zu 13.000 Vollzeitarbeitsplätze in der Werft an der südwestfinnischen Küste schaffen wird. Die „Icon of the Seas“ wurde in 900 Tagen gebaut und ist länger als die Höhe des Eiffelturms. Sie verfügt über 20 Decks und hat Platz für 5.600 bis 7.600 Passagiere und einer Besatzung von 2350 Menschen.

Der Meyer-Werft-Konzern steckt aktuell in einer schweren Krise, unter anderem, weil Energie- und Rohstoffpreise in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, die Werft einen großen Teil des Kaufpreises aber erst bei Ablieferung erhält.

Der Staat will dem Unternehmen mit Millionenhilfen und einer Teilverstaatlichung unter die Arme greifen, die Verhandlungen dazu laufen noch. Die Position des finnischen Standorts im künftigen Firmengefüge ist einer der Knackpunkte. (afp/red)