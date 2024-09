Milliardär, Ex-Luftwaffenpilot und zwei Ingenieurinnen: Die „Polaris Dawn“-Crew

Die Crew der Mission „Polaris Dawn“ des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX will mit dem ersten privat finanzierten Weltraumspaziergang Geschichte schreiben. Am Donnerstag ab 11:58 MESZ soll der Ausstieg starten. Was über die Besatzung der Mission „Polaris Dawn“ bekannt ist:

Jared Isaacman

Die treibende Kraft hinter der Unternehmung ist der US-Milliardär Jared Isaacman, der als Kommandeur der Mission fungiert. Der 41-Jährige ist Chef des Online-Bezahldienstes Shift4 Payments, den er bereits als 16-Jähriger im Keller seines Elternhauses gegründet hatte.

Isaacman ist ein erfahrener Pilot und hält mehrere Flieger-Weltrekorde. 2021 flog er ein erstes Mal mit SpaceX ins All.

Der Flugzeug- und Weltraumfan charterte für die damalige Mission namens „Inspiration4“ eine Rakete und eine Dragon-Raumkapsel von SpaceX und blieb mit drei Begleitern drei Tage lang in einer Erdumlaufbahn. Es war der erste Raumflug ohne professionelle Astronauten an Bord.

Die SpaceX-Mitarbeiterinnen Sarah Gillis und Anna Menon

Erstmals hat SpaceX bei der Mission zwei seiner eigenen Mitarbeiterinnen ins All geschickt. Die 30 Jahre alte Ingenieurin Sarah Gillis leitet bei dem Unternehmen die Astronautenausbildung und hatte Isaacman bereits für dessen „Inspiration4“-Mission trainiert.

Auch ihr Ehemann arbeitet für SpaceX, er war an der Entwicklung des Antriebssystems der Dragon-Kapsel beteiligt.

Anna Menon ist 38 Jahre alt und arbeitete zunächst bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa, bevor sie zu SpaceX wechselte. Ihr Mann Anil Menon wurde 2021 ins Astronautenprogramm der Nasa aufgenommen, flog im Gegensatz zu seiner Frau jedoch bisher noch nicht ins All.

Der Pilot Scott Poteet

Als Pilot der Mission „Polaris Dawn“ fungiert der frühere Pilot der US Air Force, Scott Poteet. Der 50-Jährige hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Kampfpilot, darunter bei der Kunstflugstaffel Thunderbird. Poteet ist ein enger Freund von Isaacman und arbeitete für mehrere von dessen Unternehmen.

Weltraumspaziergang geplant

Der risikoreiche Weltraumspaziergang während der privaten Mission „Polaris Dawn“ war kurz vor dem Start um mehr als drei Stunden verschoben worden. Ein Grund wurde vom Raumfahrtunternehmen SpaceX zunächst nicht genannt. Neue anvisierte Startzeit ist gegen 12:00 Uhr MESZ, wie es in der Live-Übertragung zum Außeneinsatz hieß.

Die Außeneinsatz-Phase ist der riskanteste Zeitraum der gesamten Mission, wie der ehemalige Astronaut Ulrich Walter erklärte.

Anders als bei Einsätzen an der Raumstation ISS schweben die Laien-Raumfahrer Jared Isaacman und Sarah Gillis bei ihrem jeweils 20-minütigen Ausflug aber nicht frei im Weltraum, sondern sind die komplette Zeit über Fußschlaufen an einer Art Leiter befestigt. (afp/red)