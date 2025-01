Mindestens 10 Verletzte bei Schießerei in New York

Mindestens 10 Menschen wurden am 1. Januar bei einer Massenschießerei in New York City verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Amazura Night Club in Queens gegen 23:20 Uhr Ortszeit. (2. Januar, 5:20 Uhr in Deutschland).

Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Laut dem New York Police Department befindet sich keines der Opfer in einem kritischen Zustand. Es wird erwartet, dass alle überleben.

Die Behörden ermitteln, Berichten zufolge waren mehrere Menschen beteiligt. In den sozialen Medien kursieren mehrere Aufnahmen vom Ort des Geschehenes:

Zu der Schießerei kam es, als eine große Menschenmenge den Nachtclub verließ. Der Club Amazura bietet bis zu 4.000 Personen Platz und ist bekannt für seine Live-Events und DJs. (ks)