Mindestens 70 Tote bei Explosion von Tanklaster in Nigeria

In Nigeria sind bei der Explosion eines Tanklasters mindestens 70 Menschen getötet worden. „Die Zahl der Toten beläuft sich bislang auf 70“, sagte der Direktor der Verkehrssicherheitsbehörde im zentralen Bundesstaat Niger am Samstag.

Den Angaben zufolge hatten sich zahlreiche Menschen um den umgestürzten Lastwagen versammelt, um auslaufenden Treibstoff aufzusammeln, als der Lkw explodierte.

Rund 60.000 Liter Benzin im Laster

Der Tanklaster transportierte den Angaben zufolge 60.000 Liter Benzin und verunglückte an einer Kreuzung auf der Straße von der Hauptstadt Abuja in die Stadt Kaduna.

Die Wirtschaftskrise in Nigeria hat in den vergangenen eineinhalb Jahren viele Menschen in die Armut getrieben – insbesondere die hohen Benzinpreise belasten die Bewohner. Der Benzinpreis hat sich in den vergangenen 18 Monaten verfünffacht.

In Nigeria kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken mit Tanklastwagen. Im Oktober waren im Bundesstaat Jigawa im Norden des Landes über 170 Menschen ums Leben gekommen, als sie Treibstoff aus einem verunglückten Tankwagen aufsammelten. (afp/red)