Schweden stoppt Windkraftprojekte – aus Verteidigungssorgen

Wegen möglicher Auswirkungen auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes verzichtet Schweden auf mehrere geplante Offshore-Windkraftanlagen in der Ostsee.

Die Baugenehmigungen für 13 Offshore-Windparks vor der schwedischen Ostseeküste würden verweigert, da diese „inakzeptable Auswirkungen auf die Verteidigungsinteressen“ hätten, erklärte Klimaministerin Romina Pourmokhtari am Montag. Zuvor hatte die Armee des skandinavischen Landes die Besorgnis geäußert, dass die Windturbinen militärisches Gerät stören könnten.

Störung von Radarechos

Der öffentlich-rechtliche Sender SVT hatte in der vergangenen Woche über eine Studie des schwedischen Militärs berichtet, wonach sowohl die Türme als auch die rotierenden Flügel der Windräder Radarechos und andere Formen von Störungen verursachen könnten.

So könnten etwa feindliche Marschflugkörper oder U-Boote erst später oder schlechter entdeckt werden, warnte Verteidigungsminister Pål Jonson. Es würde inakzeptable Konsequenzen für die militärische Verteidigung von Schweden bedeuten, diese Projekte zu bauen, sagte er auf einer Pressekonferenz. Jonson verwies dabei auf die momentane angespannte Sicherheitslage und das russische Kaliningrad, das wie Schweden an die Ostsee grenzt. Er unterstrich die Bedeutung des Themas „angesichts der ernsten Sicherheitslage in Nordeuropa und der Ostsee“.

Die Spannungen in der Region haben sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 verschärft. Die NATO weihte jüngst ein neues maritimes Hauptquartier in Rostock ein.

Gleichzeitig wächst auch der Bedarf an – vorwiegend erneuerbarer – Energie im Ostseeraum. Einem schwedischen Regierungspapier zufolge, das AFP einsehen konnte, könnte sich der Strombedarf in Schweden bis 2045 mehr als verdoppeln. (afp/dpa/red)