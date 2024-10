Moskau: Russische Truppen erobern weitere Ortschaft in Ostukraine

Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits am 8. Oktober verkündet, dass die Ortschaft erobert worden sei, jedoch waren die Kämpfe um Sorjane in den vergangenen Tagen weitergegangen.

Sorjane liegt etwa zehn Kilometer von Kurachowe entfernt, das vor Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 20.000 Einwohner hatte. In Kurachowe zeugen weggeblasene Fenster an Gebäuden vom täglichen Kampfgeschehen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Die Stadt liegt südlich von Pokrowsk, einem wichtigen Verkehrszentrum, in dessen Umgebung Russland regelmäßig Eroberungen vermeldet. Anfang Oktober hatten die Moskauer Truppen die seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 umkämpfte Stadt Wuhledar in der Region Donezk eingenommen. Die russische Armee verstärkte in den vergangenen Tagen zudem ihre Angriffe in der südukrainischen Region Saporischschja.

In der nordukrainischen Region Sumy wurden bei russischen Drohnen- und Lenkbombenangriffen in der Nacht zum Samstag sieben Menschen verletzt, wie regionale Behörden mitteilten. Zudem sei Energie-Infrastruktur beschädigt worden. (afp)