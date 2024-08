Die Militärregierungen von Burkina Faso, Mali und Niger haben sich am 20. August offiziell an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewandt. Sie prangerten die angebliche Unterstützung von Rebellengruppen in der westafrikanischen Sahelzone durch die Ukraine an.

Dies berichtete zunächst der arabische Nachrichtensender „Al-Arabiya“ mit Sitz in Dubai unter Bezug auf eine Veröffentlichung des malischen Außenministeriums auf der Kurznachrichtenplattform „X“.

Zahlreiche arabische und afrikanische Medien berichten seit drei Wochen prominent über die vermeintlichen militärischen Ambitionen der Ukraine in Afrika. Dies führte dazu, dass auch die ECOWAS, ein Zusammenschluss von 15 westafrikanischen Staaten, ein diplomatisches Kommuniqué herausgab, in dem die „gewaltsamen Angriffe auf Angehörige der malischen Streitkräfte“ scharf verurteilt werden, jedoch ohne die Ukraine namentlich zu erwähnen.

Diese Erklärung des regionalen Blocks ist umso bedeutender, als Mali seit der Übernahme der Regierung durch einen Militärputsch aus ECOWAS ausgeschlossen worden ist.

Indem die west-afrikanische Staatengruppe dennoch ihrem ungeliebten Nachbarn prominent zur Seite steht, wird ersichtlich, wie empört der Kontinent über das Agieren der Ukraine ist.

ECOWAS erklärte seine „entschiedene Missbilligung und entschiedene Verurteilung jeglicher Einmischung von außen in die Region, die eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Westafrika darstellen könnte, sowie jeden Versuch, der darauf abzielt, die Region in aktuelle geopolitische Konfrontationen hineinzuziehen“.

Am 5. August gab die malische Militärregierung ihre Entscheidung bekannt, die diplomatischen Beziehungen zur Ukraine abzubrechen. Laut dem überregionalen arabischen TV-Sender „Al-Jazeera“ verwies das malische Militärregime auf das „prahlerische Eingeständnis eines ukrainischen Beamten“, der zugegeben habe, dass Kiew Tuareg-Rebellen wichtige Informationen für einen Angriff geliefert habe.

Dieser sei Ende Juli in einem drei Tage anhaltendem Gefecht in Tin-Zaouatine (auch Tinzawatène), einer Grenzregion zu Algerien, ausgeführt worden. 47 malische Soldaten und 84 Söldner des russischen „Afrika Korps“ (vormals „Wagner-Gruppe) seien in Hinterhalten getötet worden.

Laut arabischen Presseberichten habe eine „nördliche Tuareg-Gruppe“ die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Dies sei die „schwerste Niederlage“ der russischen Söldner, seitdem sie in der Region operieren, urteilte „Al-Jazeera“ am 20. August in einem Online-Beitrag.

Wie zahlreiche arabische, afrikanische und englische Medien – darunter die BBC – gleichlautend berichten, habe am 29. Juli der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR), Andriy Yusov (Jussow), im öffentlich-rechtlichen ukrainischen Rundfunksender „Suspilne“ mitgeteilt, dass die malischen Rebellen „alle benötigten Informationen erhalten hätten, die es ihnen ermöglichten, ihre Operation gegen Russen durchzuführen“.

🇷🇺🇲🇱🇺🇦 The Main Intelligence Directorate of Ukraine (GUR) says they helped Tuareg and Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM) insurgents in attacking a Malian-Wagner convoy.

Mali is currently fighting an insurgency in the north against al-Qaeda-linked terrorists pic.twitter.com/zjbHlc7ZST

— LogKa (@LogKa11) July 29, 2024