Mpox: WHO-Notfallkomitee berät am Mittwoch über höchste Alarmstufe

Angesichts der Ausbreitung von Mpox-Viren in mehreren afrikanischen Ländern wird das Notfallkomitee der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am kommenden Mittwoch entscheiden, ob die höchste Alarmstufe ausgelöst werden soll.

Das Komitee werde ihm mitteilen, ob der Ausbruch eine „gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“ darstelle, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag im Onlinedienst X mit.

Wenn dies der Fall sei, werde das Komitee Ratschläge erteilen, „wie die Ausbreitung der Krankheit besser verhindert und verringert werden kann“, fügte er hinzu.

Die „gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“ kann nur vom WHO-Direktor ausgerufen werden und sieht rechtlich bindende Schritte zur Eindämmung der betreffenden Krankheit vor.

Kongo am stärksten betroffen

Vom jüngsten Ausbruch ist die Demokratische Republik Kongo am stärksten betroffen. Bis zum 3. August gab es mehr als 14.000 bestätigte und mutmaßliche Fälle und 455 Tote.

Bei Mpox, früher bekannt als Affenpocken, handelt es sich um eine von infizierten Tieren auf den Menschen übertragbare Infektionserkrankung. Mpox-Viren waren ursprünglich vor allem bei Nagetieren in West- und Zentralafrika verbreitet. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind bei engem Kontakt ebenfalls möglich, etwa beim Sex.

Dieses Virus ist mit dem Virus verwandt, das die Pocken verursacht, und kommt am häufigsten in Zentral- und Westafrika vor, obwohl es in den Jahren 2022-2023 auch in anderen Teilen der Welt, einschließlich Europa, Amerika und Australien, zu Ausbrüchen gekommen ist.

Mpox-Infektionen verlaufen in der Regel deutlich milder als die seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Es können aber auch schwere Verläufe und Todesfälle auftreten. Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören Fieber, Muskelschmerzen und Pusteln auf der Haut. (afp/red)