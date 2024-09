Mutmaßlicher Trump-Attentatsversuch: Musk löscht kontroversen Beitrag auf X

Nach dem mutmaßlichen Attentatsversuch auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat der US-Milliardär Elon Musk einen Beitrag in seinem Onlinedienst X gelöscht, der für Aufregung gesorgt hatte. Nach dem Vorfall am Sonntag in Florida hatte Musk auf X mit Verweis auf US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris geschrieben: „Und niemand versucht, ein Attentat auf Biden/Kamala zu verüben.“ Dahinter setzte er ein nachdenkliches Smiley-Gesicht.

Später löschte Musk seine Antwort wieder. Andere X-Nutzer hatten den Satz als Aufforderung zur Gewalt gegen Biden und die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris gewertet. Auch X-Nutzer, die dem X-Eigentümer sonst wohlgesonnen sind, hatten den Milliardär dazu aufgefordert, seinen Beitrag zu überdenken. Musk selbst schrieb später, er habe seine Lektion gelernt. „Nur weil ich etwas zu einer Gruppe sage und sie darüber lachen, heißt das noch lange nicht, dass es als Posting auf X so lustig ist“, gab er zu.

Internationale Stimmen

Auch im Ausland wurde der mutmaßliche Attentatsversuch verurteilt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X: „Politische Gewalt hat nirgendwo auf der Welt einen Platz.“ Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, der Vorfall zeige, dass sich der Wahlkampf in den USA „intensiviere“. Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich „sehr besorgt“.

Personenschützer des ehemaligen Präsidenten Trump hatten am Sonntag im US-Bundesstaat Florida das Feuer in Richtung eines bewaffneten Mannes eröffnet, der sich am Rand von Trumps Golfplatz im Gebüsch versteckt hielt. Ein Verdächtiger flüchtete, wunde jedoch kurze Zeit später festgenommen.

Versuchte Mordanschläge auf Trump und Bidens Rückzug – US-Wahlkampf: Was bisher geschah

Der US-Präsidentschaftswahlkampf verläuft spektakulär und hatte bereits einige dramatische Momente – der mutmaßliche Attentatsversuch in Florida markiert nun einen weiteren Höhepunkt. Hier eine chronologische Zusammenfassung, was bisher geschah:

5. März 2024

Spätestens nach den Erfolgen von Trump und dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden bei den Vorwahlen am „Super Tuesday“ stellt sich die Öffentlichkeit darauf ein, dass es am 5. November zu einer Neuauflage des Duells der beiden alten Männer kommt.

30. Mai 2024

Zum ersten Mal in der US-Geschichte wird ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verurteilt: Die Geschworenen in New York sprechen Trump wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Vertuschung einer Schweigegeldzahlung wegen einer peinlichen Sexaffäre schuldig. Er ist damit ein verurteilter Straftäter, wovon seine Kandidatur unberührt bleibt. Das Strafmaß soll erst nach der Wahl verkündet werden.

27. Juni 2024

Beim TV-Duell mit Trump legt der 81-jährige Biden einen verheerenden Auftritt hin, bei dem er seine Sätze nicht zu Ende bringt, kaum zu verstehen ist und teils mit offenem Mund vor sich hinstarrt. Trump demütigt seinen Rivalen mit der Bemerkung: „Ich glaube, er weiß selbst nicht, was er gerade gesagt hat.“

1. Juli 2024

In einem wegweisenden Urteil gewährt der Oberste Gerichtshof den US-Präsidenten weitreichende Immunität für ihre Amtshandlungen – ein Triumph für Trump: Über die Klärung der Immunitätsfrage wird so viel Zeit vergehen, dass gegen ihn trotz mehrerer Anklagen vor der Wahl am 5. November kein Prozess mehr beginnen wird. Bei einer Rückkehr ins Präsidentenamt könnte Trump die Bundesjustiz anweisen, die von ihr geführten Strafverfahren gegen ihn einzustellen.

13. Juli 2024

Bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania wird ein Attentat auf Trump verübt. Der Schütze, der später erschossen wird, verfehlt den Republikaner um Haaresbreite, eine Kugel verletzt Trump leicht am Ohr. Die Bilder des blutenden und die Faust kämpferisch in die Höhe reckenden Republikaners gehen um die Welt – nicht wenige glauben, dass die Wahl in diesem Moment zu seinen Gunsten entschieden ist.

21. Juli 2024

Angesichts der immer lauter werdenden Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Fitness gibt Biden auf: In einer im Onlinedienst X veröffentlichten Erklärung verzichtet der 81-Jährige „im besten Interesse des Landes“ auf seine Kandidatur. Zugleich unterstützt er Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Kandidatin.

22. August 2024

Harris nimmt auf dem Parteitag der Demokraten in einer viel umjubelten Rede offiziell die Kandidatur an. Der Einstieg der um 20 Jahre jüngeren Politikerin mit indisch-afroamerikanischen Wurzeln ins Rennen um das Weiße Haus entfacht unter den Anhängern der Demokraten neue Euphorie; Harris holt in den Umfragen Bidens Rückstand gegenüber Trump auf.

10. September 2024

Trump und Harris liefern sich ihr erstes und voraussichtlich einziges TV-Duell, in dem es der Demokratin gelingt, in einem souveränen Auftritt einige Nadelstiche gegen den Republikaner zu setzen.

15. September 2024

Während Trump auf seinem Platz in Palm Beach in Florida Golf spielt, fallen in der Nähe Schüsse. Der Secret Service hat das Feuer auf einen bewaffneten Mann eröffnet, der sich am Rande des Golfplatzes versteckt hält. Der Verdächtige wird festgenommen, das FBI vermutet einen „versuchten Mordanschlag“. (afp/red)