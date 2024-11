Nach Atom-Resolution: Iran kündigt Treffen mit EU-Ländern an

Nach der Verabschiedung einer Atom-Resolution gegen den Iran führt das Land nach eigenen Angaben kommende Woche Gespräche mit den daran beteiligten europäischen Ländern, darunter Deutschland.

Das Treffen der stellvertretenden Außenminister des Iran, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens werde am Freitag stattfinden, erklärte der iranische Außenministeriumssprecher Esmaeil Baghaei am Sonntag. Einen Ort für das Treffen nannte er nicht.

In den Gesprächen sollten „mehrere regionale und internationale Fragen und Themen, einschließlich der Probleme in Palästina und im Libanon sowie der Nuklearfrage“ erörtert werden, führte Baghaei aus.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA hatten zuvor beim Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gemeinsam eine Resolution zum iranischen Atomprogramm eingebracht. Der Westen befürchtet, dass der Iran angereichertes Uran zur Entwicklung von Atomwaffen verwendet, was Teheran stets bestritten hat.

In der Resolution wird Teheran aufgefordert, Schritte zur Einhaltung seiner Verpflichtungen in Bezug auf sein Atomprogramm zu unternehmen. Die Resolution wurde am Donnerstag vom IAEA-Gouverneursrat verabschiedet.

Der Iran kündigte als Reaktion darauf an, „neue fortschrittliche Zentrifugen“ in Betrieb zu nehmen. Dies werde die Kapazitäten für die Urananreicherung „beträchtlich“ erhöhen, sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi. (afp/red)