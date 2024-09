Nach Pager explodieren Walkie-Talkies – Zweite Welle gegen Hisbollah im Libanon

Nach dem mutmaßlich von Israel koordinierten Angriff im Libanon hat es in der Hauptstadt Beirut und anderen Orten im Land erneut Explosionen gegeben. Libanesische Sicherheitskreise bestätigten der dpa, dass Walkie-Talkies von Hisbollah-Mitgliedern explodierten. Auch aus Hisbollah-Kreisen hieß es, dass „drahtlose Geräte, wie Walkie-Talkies“ explodiert seien.

Augenzeugen im südlichen Vorort Beiruts berichteten: „Wir hören die gleichen Geräusche wie gestern.“ In der Hafenstadt Tyrus waren Explosionsgeräusche zu hören. Zahlreiche Krankenwagen seien im Einsatz, berichteten Menschen von vor Ort.

🚨#BREAKING: Israel blew up thousands of personal radios (Walkie-Talkies) which were used by Hezbollah members in Lebanon in a second wave of its intelligence operation which started on Tuesday with the explosions of Hezbollah pager devices. – Axios

