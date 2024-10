Nach Tropensturm mit 116 Toten: Philippinen erwarten neue Unwetter

Nach dem bislang schlimmsten Tropensturms des Jahres mit 116 Toten auf den Philippinen stellt sich der Inselstaat auf ein weiteres Unwetter ein. Der Tropensturm „Kong-rey“ werde am Montag starken Regen und Wind mit sich bringen und am Dienstag zu einem Taifun werden, teilte die Wetterbehörde mit.

Bislang ist die niedrigste von fünf Warnstufen ausgerufen. „Kong-rey“ könnte am Freitag in Taifunstärke auf das nördlich gelegene Taiwan treffen.

Nach „Trami“ noch eine Million Menschen in Notunterkünften

Bei dem vorherigen Tropensturm „Trami“ kamen nach Angaben der Behörden 116 Menschen ums Leben, 39 weitere werden noch vermisst. Knapp eine Million Menschen sind noch immer in Notunterkünften oder bei Verwandten untergekommen, weil ihre Häuser beschädigt wurden.

„Trami“ war am Donnerstag auf die Philippinen getroffen. Es war einer der Stürme mit den meisten Toten in dem südostasiatischen Land in diesem Jahr. Zu dieser Jahreszeit kommt es in der Region häufig zu Stürmen und Taifunen, die Häuser und Infrastrukturen beschädigen und für Dutzende den Tod bedeuten. (afp/red)