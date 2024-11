Nach ukrainischen Angaben setzt Russland erstmals Interkontinentalrakete im Krieg ein

Nach Angaben der Nachrichtenagentur „Ukrinform“ hat Russland bei einem Luftangriff am Donnerstagmorgen erstmals seit Kriegsbeginn im Jahr 2022 eine Interkontinentalrakete abgefeuert.

Ziel des Angriffs war offenbar die zentral-ukrainische Stadt Dnipro, wie das ukrainische Medienportal „Ukrainska Pravda“ unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete. Angegriffen, wurden Unternehmen und kritische Infrastruktur. Dabei kam eine Rakete des Typs RS-26 Rubezh zum Einsatz. Nach Angaben der US-amerikanischen Rüstungskontrollorganisation Arms Control Association beträgt die Reichweite der RS-26 5.800 Kilometer. Zudem wurde bekannt, dass die ukrainische Luftabwehr sechs russische Marschflugkörper des Typs Ch-101 abgefangen hat.

Im Rahmen eines landesweiten Luft- und Raketenalarms, der frühmorgens ausgelöst wurde, kam auch eine russische Hyperschallrakete vom Typ „Kinschal“ zum Einsatz, die von einem MiG-31-Kampfjet gestartet wurde. Die Marschflugkörper wurden von strategischen Bombern des Typs Tu-95 nahe der Stadt Engels in der südrussischen Region Saratow abgefeuert.

Die „Ukrainska Pravda“ teilte auf ihrem Kanal in der sozialen Plattform X ein Video des Raketenangriffs auf Dnipro. Laut dem Portal liegt dieses Video auch dem ukrainischen Verteidigungsministerium vor.

Auf dem Video ist zu sehen, wie mehrere Blitze in den Boden einschlagen.

Der Bürgermeister von Dnipro, Borys Filatow, schrieb nach Angaben verschiedener deutscher Medien, dass bei dem Angriff auch ein Zentrum für Menschen mit Behinderungen beschädigt worden sein soll. „Zwei Menschen wurden verletzt – ein 57-jähriger Mann wurde vor Ort behandelt, und eine 42-jährige Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert“, zitiert die Nachrichtenagentur AFP ihn.

Nach Angaben des Militärgouverneurs Serhij Lyssak wurde bei dem Angriff ein Industriebetrieb in Dnipro getroffen. Zudem sollen in der Stadt zwei Brände ausgebrochen sein. Diese Informationen lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Ob es sich tatsächlich um eine Interkontinentalrakete handelt, ist nicht ganz klar. Wie der amerikanische Nachrichtensender „ABC News“ meldet, habe ein nicht näher benannte westlicher Beamte dem Sender mitgeteilt, dass es sich bei dem Angriff offenbar nicht um eine Interkontinentalrakete gehandelt habe.

Es habe sich vielmehr um eine ballistische Rakete gehandelt, die auf Dnipro im Südosten der Ukraine gezielt gewesen sei, sagte der westliche Beamte.

Ein ukrainischer Regierungsvertreter sagte gegenüber „ABC News“ das ukrainische Militär sei „zu 95 Prozent sicher“, dass es sich bei dem Angriff um eine Interkontinentalrakete gehandelt habe, fügte jedoch hinzu, dass man die Raketenteile noch immer am Boden untersuche und noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen sei.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich in einer Videobotschaft in den sozialen Netzwerken zum Raketenangriff. „Heute war es eine neue russische Rakete. Alle Parameter – Geschwindigkeit, Flughöhe – entsprechen denen einer Interkontinentalrakete“, so Selenskyj. „Alle Expertenbewertungen seien im Gange.“

Today, our insane neighbor has once again revealed its true nature—its disdain for dignity, freedom, and human life itself. And, most of all, its fear.

Fear so overwhelming that it unleashes missile after missile, scouring the globe for more weapons—whether from Iran or North… pic.twitter.com/tEsZ0Uu1bt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2024