Nach zwei Jahren Funkstille: Scholz telefoniert mit Putin

Nach fast zwei Jahren Funkstille hat Bundeskanzler Olaf Scholz wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Das Gespräch habe eine Stunde gedauert, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen.

Über den Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Der Bundeskanzler hatte kürzlich bereits angekündigt, dass er mit Blick auf den Krieg in der Ukraine „demnächst“ wieder den Gesprächsfaden mit dem russischen Präsidenten aufnehmen werde.

Ein Gespräch mit Putin setze viele Kontakte und Gespräche mit sehr vielen anderen voraus, so Scholz am Sonntag in der ARD. Auch mit der Ukraine müsse über die Situation gesprochen werden, fügte er hinzu.

Mehr dazu in Kürze! (dpa/afp/red)