Nahost-Konflikt: Flugreisen von Deutschland nach Israel um die Hälfte eingebrochen

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist der Flugverkehr von Deutschland in den Nahen Osten eingebrochen.

In den elf Monaten von Oktober 2023 bis August 2024 reisten 666.700 Fluggäste nach Israel, Jordanien, Irak, Iran oder in den Libanon, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das waren rund ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Passagiere, die nach Israel flogen, sank besonders stark – um 50,4 Prozent von 547.800 auf 251.800. In den Libanon flogen 30,4 Prozent weniger Menschen als im Vorjahr. „Der Rückgang betrifft somit am stärksten den Flugverkehr mit den beiden Staaten in der Region, in die üblicherweise die meisten Passagiere aus Deutschland reisen“, erklärten die Statistiker.

Die Zahl der Passagiere mit dem Flugziel Iran legte unter dem Strich zwar zu – um 4,7 Prozent auf 92.500. Doch seit April diesen Jahres war das Fluggastaufkommen in das Land dann ebenfalls stark rückläufig.

Lufträume gesperrt und Flüge umgeleitet/gestrichen

Wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten wurden immer wieder Lufträume gesperrt und viele Fluggesellschaften strichen wochenlang Flüge in die Region.

Etwa 80 Flüge von Luftfahrtgesellschaften wie Lufthansa, Emirates, British Airways und Qatar Airways mit Zielen wie Dubai oder Doha wurden am 1. Oktober 2024 umgeleitet, schreibt „Airliners“, eine weitere Fachpublikation. Lufthansaflüge nach Indien kehrten nach Frankfurt zurück.

Lufthansa hat sein Flugangebot wegen der Krise im Nahen Osten teilweise gestrichen. Betroffen sind davon Tel Aviv (zunächst bis 31. Oktober), Beirut (zunächst bis 30. November) und Teheran (zunächst bis 26. Oktober). British Airways und Air France-KLM fliegen den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv mindestens bis einschließlich Montag, 7. Oktober 2024, nicht an. (afp/red)