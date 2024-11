Naturpark warnt: Truthahn nicht im Großen Salzsee einlegen

Vor dem US-Feiertag Thanksgiving am Donnerstag hat ein Naturpark im Bundesstaat Utah davor gewarnt, den Truthahn für das Familienessen im berühmten Großen Salzsee einzulegen.

Die Ermahnung erfolgte, nachdem Mitarbeiter des Parks einen davongeschwemmten Truthahn fanden, den offenbar jemand statt in Salzlake direkt im See eingelegt hatte.

Es sei „nur Ihre jährliche Erinnerung, nicht den Großen Salzsee zum Einlegen Ihres Truthahns zu benutzen“, schrieb der staatliche Park in dieser Woche in den Onlinenetzwerken.

Hoher Salzgehalt und Wellen

Nicht nur sei der Salzgehalt im See zu hoch, erklärte der Park weiter. Auch könne es starke Wellen geben und „es besteht eine gute Chance, dass Sie den gesamten Truthahn verlieren, wie diese Person es getan hat“.

Dazu veröffentlichte der Park ein Foto von dem Geflügel, noch in der Verpackung des Lebensmittelgeschäfts und mit Grasresten und Dreck versehen.

Thanksgiving (Danksagung) ist für viele Menschen in den USA das wichtigste Familienfest. Es wird am Donnerstag gefeiert, wobei es Brauch ist, Truthahn zu servieren. Das Einlegen in einer Salzlake mit Gewürzen und Kräutern vor dem Garen soll das Fleisch zarter machen und ihm weiteren Geschmack verleihen.

Der Große Salzsee ist ein wichtiger Anziehungspunkt für den Tourismus in der Region. Im Jahr 2022 sank der Wasserstand in dem See auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Wasser wurde so salzig, dass die Salinenkrebse, eine wichtige Einkommensquelle in der örtlichen Wirtschaft, zu sterben begannen. (afp/red)