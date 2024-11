Netanjahu droht Hisbollah-Miliz bei Bruch von Waffenruhe mit „intensivem Krieg“

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat der libanesischen Hisbollah-Miliz im Falle einer Verletzung der Waffenruhe einen „intensiven Krieg“ angedroht. Er habe die israelische Armee angewiesen, im Falle einer Verletzung der am Mittwoch in Kraft getretenen Waffenruhe einen „intensiven Krieg“ gegen die Hisbollah zu führen, sagte Netanjahu am Donnerstag in einem Interview im israelischen Sender Channel 14.

Netanjahu bekräftigte zudem, er sei bereit, „alles“ zu tun, um den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. Um zu verhindern, dass der Iran eine „Atommacht“ werde, werde er „alle verfügbaren Mittel einsetzen“, sagte der Ministerpräsident in dem Fernsehinterview.

Die Waffenruhe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon war am frühen Mittwochmorgen in Kraft getreten. In der Folge machten sich zehntausende Vertriebene auf den Weg in ihre Heimatorte im Süden und Osten des Libanon sowie in die südlichen Vororte von Beirut, die als Hochburgen der Hisbollah in den vergangenen Monaten immer wieder von der israelischen Armee angegriffen worden waren.

Bereits am Donnerstag warf die libanesische Armee Israel wiederholte Verstöße gegen die Waffenruhe vor. Israel habe „mehrfach“ gegen die Vereinbarung verstoßen, erklärte die Armee. Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben am Donnerstag insbesondere einen Luftangriff auf eine Anlage der Hisbollah-Miliz im Süden des Landes geflogen. (afp/red)