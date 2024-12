Netanjahu nach Prostata-Operation wieder im Parlament

Nach einer Prostata-Operation hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Dienstag wieder an einer Parlamentssitzung teilgenommen. Bei der wichtigen Sitzung ging es um die Abstimmung über den Haushalt des Landes, der 75-jährige Netanjahu erschien daher persönlich in der Knesset. Seine rechtsgerichtete Koalition ist derzeit geschwächt, während das Land immer noch in den Krieg mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen verstrickt ist.

Netanjahu hatte sich erst am Sonntag einem Eingriff unterziehen müssen, bei dem die Prostata entfernt wurde. Bei einer Untersuchung war bei ihm eine gutartige Prostatavergrößerung festgestellt worden, die eine Entzündung des Harntrakts ausgelöst hatte, wie sein Büro mitgeteilt hatte.

Netanjahu hatte in jüngster Zeit eine Reihe von Gesundheitsproblemen. So wurde ihm im vergangenen Jahr ein Herzschrittmacher eingesetzt, im März musste er wegen eines Leistenbruchs operiert werden. (afp/red)