Rohrbruch bewirkt harte Regeln in Kanada: Weder Duschen noch Wäsche waschen

Drastische Maßnahmen in Calgary nach einem Rohrbruch: Die Einwohner der kanadischen Millionenmetropole wurden am Donnerstag (Ortszeit) aufgefordert, nicht mehr zu duschen oder in die Badewanne zu gehen.

Auch Wäsche solle nicht mehr gewaschen und Geschirrspüler nicht angestellt werden. Zuvor war eine wichtige Wasserversorgungsleitung der Stadt geborsten.

Über die Medien und per Handy-Nachrichten wurde für Calgary eine „dringliche Wasserversorgungs-Warnung“ ausgerufen. Sowohl die Privathaushalte als auch die Unternehmen in der 1,4 Millionen Einwohner zählenden Stadt im Westen Kanadas wurden aufgefordert, Wasser zu sparen.

„Auf Duschen oder Baden soll verzichtet werden, auch auf das Waschen von Geschirr oder Kleidung“, sagte Bürgermeisterin Jyoti Gondek.

Durch den Rohrbruch wurden mehrere Straßen überflutet. Warum die Wasserleitung kaputt ging, blieb zunächst unklar. Die Reparatur könne „eine geraume Zeit“ dauern, sagte die Chefin der Notfallbehörde, Sue Henry.

„Bis wir es geschafft haben, zählt jeder Tropfen Wasser. Alle Einwohner müssen jetzt zusammenstehen.“ (afp/red)