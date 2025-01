Norwegischer Staatsfonds: Vermögen wächst 2024 um 214 Milliarden Euro

Der norwegische Staatsfonds, der größte Pensionsfonds der Welt, hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn verbucht. Vor allem dank seiner Anteile an großen US-Technologieunternehmen wuchs das Vermögen des Fonds um 2,5 Billionen norwegischen Kronen (214 Milliarden Euro), wie der Fonds am Mittwoch mitteilte. Das Gesamtvolumen des Fonds lag damit Ende 2024 bei knapp 1,68 Billionen Euro.

„Der Fonds hat 2024 dank eines sehr dynamischen Aktienmarktes sehr gute Renditen erzielt“, sagte Fonds-Chef Nicolai Tangen. Er verwies insbesondere auf die hohen Kursgewinne von Tech-Aktien.

Der Staatsfonds enthält bedeutende Aktienmengen an den US-Konzernen Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Die Anteile an diesen Unternehmen machen 17 Prozent der Aktienanlagen des Staatsfonds aus.

Der Fonds wird aus den Einnahmen der staatlichen Öl- und Gasunternehmen gespeist und soll die Ausgaben für künftige Generationen im norwegischen Sozialstaat finanzieren. Er ist derzeit an rund 9.000 Unternehmen beteiligt und investiert darüber hinaus in Anleihen, Immobilien sowie in Wind- und Solarstromanlagen. (afp)