Olympische Flamme für Zehntausende zugänglich und zu 100 Prozent elektrisch

Während der Olympischen Sommerspiele in Paris erhalten täglich 10.000 Menschen Zutritt zu der Schale mit der olympischen Flamme.

Ab Samstag bis zum Ende der Spiele am 11. August dürften 300 Menschen pro Viertelstunde nah an der im Jardin des Tuileries präsentierten Flamme vorbeiflanieren.

Das teilte das Organisationskomitee der Spiele auf seiner Website mit. Das Angebot besteht demnach täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr.

Die Leichtathletin Marie-José Pérec und der Judoka Teddy Riner hatten die olympische Flamme am Freitagabend am Ende der Eröffnungsfeier in Paris auf und entlang der Seine gemeinsam entzündet – allerdings ist diese „zu 100 Prozent elektrisch“, wie der französische Stromversorger EDF hervorhob.

Damit sei sie ein Symbol „einer verantwortungsvolleren Zukunft, das einer elektrischen Zukunft“.

Keine Flamme, nur ein Lichtstrahl

Die Feuerschale war unter einem Heißluftballon befestigt, der anschließend in den Nachthimmel von Paris aufstieg. Dazu sang die kanadische Sängerin Céline Dion auf der ersten Etage des Eiffelturms „L’Hymne à l’amour“ von Edith Piaf.

Diesen Flug gen Himmel auf eine Höhe von 60 Metern soll die Feuerschale nun jeden Abend zum Sonnenuntergang aufs Neue absolvieren. Das Schauspiel sei „hunderte Meter weit sichtbar, um sich allen Blicken zu bieten“, versprechen die Organisatoren der Spiele.

Bei der Flamme handelt es sich laut EDF um einen sehr starken Lichtstrahl, der auf eine „Wolke aus Wasser“ projiziert werde.

Lösung per LED-Licht

Hinter der scheinbaren Leichtigkeit dieser Lösung mittels LED steckten „lange Arbeitsstunden“, hieß es.

Das Organisationskomitee misst der Flamme hohen symbolischen Wert bei: Sie steht demnach für die Parole der Französischen Revolution: „Liberté, égalité, fraternité“ – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Die Symmetrie der Flamme sei „ein Symbol der Gleichheit“, ihre Ringform stehe für Brüderlichkeit. „Fehlt nur noch die Freiheit, um den Wahlspruch der Nation zu vervollständigen“, erklärte das Organisationskomitee.

„Zwischen Himmel und Erde ist die fliegende Feuerschale von Paris 2024 dafür die perfekte Versinnbildlichung.“ (afp/red)