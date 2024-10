Orbán in Italien: „Wir sollten uns nicht aus Brüssel zurückziehen, sondern es erobern“

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán nahm an der Jahresveranstaltung der italienischen Partei Lega Nord in Pontida bei Bergamo teil. Der Regierungschef war ein Ehrengast der von Matteo Salvini geführten Partei. Auf der Kundgebung am 6. Oktober sprach Orbán über europäische Politik, mit besonderem Augenmerk auf die Migrationskrise und die Frage der nationalen Souveränität.

Orbán sagte in seiner Rede: „Am Ende des Kampfes werden wir Paris umkrempeln, wir werden Warschau zurückerobern und wir werden die größte politische Kraft in Europa sein. Dann werden wir die Kontrolle über die Brüsseler Politik übernehmen und Europa wieder groß, stark, reich und frei machen.“

Auf der 30. Jahresveranstaltung der Partei hat Orbán zum ersten Mal eine Rede vor den Mitgliedern der Lega-Partei gehalten. Salvini hat aber auch einige andere europäische Verbündeten eingeladen. Sie repräsentieren die Fraktion der Patrioten für Europa, die drittgrößte Fraktion im Europäischen Parlament.

Das Treffen stand unter dem Zeichen der Unterstützung der rechten Politiker für Salvini. Die Einladung an die Verbündeten nach Pontida erfolgte, nachdem Staatsanwälte auf Sizilien eine sechsjährige Haftstrafe für den Politiker gefordert hatten.

Dem Lega-Chef wird vorgeworfen, er habe im Jahr 2019 ein Schiff mit 147 Migranten an Bord daran gehindert, in Lampedusa anzulegen. Er muss sich in dem Prozess wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs verantworten. Bei einer Verurteilung, die in Italien erst am Ende eines dreistufigen Gerichtsverfahrens rechtskräftig wird, könnte Salvini auch von der Ausübung eines Regierungsamtes ausgeschlossen werden.

Salvini, der in der jetzigen italienischen Regierung Vize der Regierungschefin Giorgia Meloni ist, sagte, er habe er Italien mit seiner restriktiven Politik der „geschlossenen Häfen“ vor einem Ansturm von Migranten schützen wollen.

Das Treffen in Pontida wird in Teilen der Presse als rechtsextrem bezeichnet. In den ungarischen oppositionsnahen Medien wurde berichtet, dass Orbán seinen „kriminellen Kumpel“ in Italien „gepriesen“ hatte.

In seiner Rede, in der er Salvini seine Unterstützung zusicherte, ging Orbán auf Europa ein. Er sehe eine andauernde Krise in Europa und sorge sich Sorgen um dessen Zukunft.

Besonders besorgt zeigte sich Orbán über die Sicherheitslage auf dem Kontinent, die sich durch die Migration und die Missachtung des Gesetzes verschlechtert habe. „Die Straßen sind gefährlicher geworden, die Migranten jagen den friedlichen Europäern Angst ein“, sagte er.

Mit Blick auf die Zukunft fragte Orbán, wie Europa in zehn bis zwanzig Jahren aussehen wird. Besonders im Hinblick auf die Sicherheit und die Zukunft der Kinder zeichnete er ein düsteres Bild: Die europäische Linke zerstöre den Kontinent und Brüssel diene nicht den Interessen der europäischen Bevölkerung, sondern seinen eigenen politischen Zielen.

Er verwies auch auf den Krieg zwischen der Ukraine und Russland, in dem Brüssel als „Kriegstreiber“ auftrete, anstatt den Frieden zu fördern.

Orbán warnte auf dem Treffen in Italien vor den Gefahren, „wenn wir Brüssel den Rücken kehren, wenn wir es den Linken überlassen“. Dann werden „sie die nationalen Regierungen der Patrioten stürzen, wie sie es in Polen getan haben“, sagte er.

We should not withdraw from #Brussels, but occupy it. We will take back Brussels from the bureaucrats and return it to the European people!

1️⃣ We took the first step – a right-wing government was formed in Italy. 🇮🇹

2️⃣ We took the second step – @geertwilderspvv won in the… pic.twitter.com/fE1EPwPxTW

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 6, 2024