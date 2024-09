Pariser Bürgermeisterin: Olympische Ringe bleiben auf Eiffelturm

„Als Bürgermeisterin von Paris liegt die Entscheidung bei mir und ich habe die Zustimmung des Internationalen Olympischen Komitees. Also ja, sie werden auf dem Eiffelturm bleiben“, sagte Hidalgo am Samstag der Zeitung „Ouest France“. Die riesigen Ringe, die einige Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele am Pariser Wahrzeichen angebracht worden waren, seien aber zu schwer, um „dauerhaft zu halten“.

Daher würden sie „so schnell wie möglich“ durch neue Ringe ersetzt, die genauso groß, aber leichter seien, sagte Hidalgo. Sie plane außerdem, entlang der Rue de la Chapelle die Statuen von zehn einflussreichen Frauen der französischen Geschichte aufzustellen, die während der Eröffnungsfeier der Sommerspiele aus der Seine aufgetaucht waren.

Die Bürgermeisterin bekräftigte auch ihren Wunsch, dass die olympische Feuerschale in den Pariser Tuilerien-Gärten bleiben solle. Die Entscheidung liege aber bei Präsident Emmanuel Macron, da das Gelände Staatseigentum sei.

Die Olympischen Spiele waren vor knapp drei Wochen zu Ende gegangen. Derzeit finden in der französischen Hauptstadt die Paralympics statt. Sie freue sich darüber, dass sich die Franzosen „wieder in Paris verliebt haben“, sagte Hidalgo mit Blick auf die Sommerspiele. „Paris wird nie wieder so sein wie vorher.“ (afp)