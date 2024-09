„Partner und Führer“: Größte US-Polizeigewerkschaft unterstützt Trump

Die nationale Polizeigewerkschaft der USA hat im Laufe der Jahre Kandidaten beider großen politischen Parteien unterstützt, doch bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen gab sie Donald Trump den Vorzug – so auch dieses Mal.

„Als er im Weißen Haus war, hatten wir einen Partner und einen Führer. Heute, Herr Präsident, stehen wir an Ihrer Seite“, sagte der Präsident der Fraternal Order of Police, Patrick Yoes, bei einer Gewerkschaftsversammlung in Charlotte, North Carolina, am 6. September.

Stehenden Ovationen

„Wir stehen hinter Ihnen, und wir werden uns unermüdlich für Ihre Wahl einsetzen.“

Yoes lobte Trump für sein „echtes und aufrichtiges Engagement, die Polizeiarbeit in diesem Land voranzubringen […] zu einer Zeit, als dies noch kein politisches Schlachtfeld war“.

Er würdigte auch seinen Einsatz für historische Reformen der Strafjustiz und seinen Widerstand gegen die Kürzungen im Polizeibereich.

Die Teilnehmer des Gewerkschaftstreffens begrüßten Trump mit stehenden Ovationen.

„Amerikas Städte werden belagert“, sagte er und wies darauf hin, dass am Vorabend des Treffens in Milwaukee drei Polizeibeamte angeschossen worden waren.

Trump macht die Politik verantwortlich. Sie lasse illegale Einwanderung zu und kürze die Mittel der Polizei. Zudem begünstige sie die Strafverfolgung von Polizisten, die ihre Arbeit machen, und erschwere die Verfolgung von Straftätern.

Trump zufolge würden Menschen wie er ins Visier genommen, weil sie Unregelmäßigkeiten bei Wahlen anprangerten, während gewalttätige Kriminelle gegen eine geringe oder gar keine Kaution freigelassen würden und so oft einer angemessenen Bestrafung entgehen könnten.

Dies schaffe ein Klima, in dem „der gesetzestreue Bürger gezwungen ist, in Angst und Gefahr zu leben“, sagte er und fügte hinzu: „So dürfen wir nicht leben […] und wenn ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, werden wir das nicht mehr hinnehmen.“ Die Menge antwortete mit stehenden Ovationen.

Versprechen zur Kriminalitätsbekämpfung

Für den Fall seiner Wiederwahl versprach Trump zahlreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität und zur Stärkung der Polizei.

Er forderte eine Rückkehr zu „bewährten Methoden der Verbrechensbekämpfung“. So solle es Polizisten erlaubt sein, Personen, die einer Straftat verdächtigt werden, anzuhalten und zu durchsuchen (stop and frisk).

Trump verwies auch auf die Prinzipien der „Broken-Windows-Theorie“. Diese besagt, dass die Beseitigung von Unordnung und Verwahrlosung in Stadtvierteln das allgemeine Umfeld verbessern und der Kriminalität entgegenwirken kann.

Er kündigt an, dass unter seiner Präsidentschaft die Bundesbehörden mit den lokalen Behörden eine Task Force bilden werden. Diese solle „Banden, Straßengangs und kriminelle Netzwerke zerschlagen“. Er fügte hinzu, dass er die US-Marine einsetzen werde, um „die Aktivitäten der [Drogen-]Kartelle vollständig zu blockieren“.

Trump will sich auch für „obligatorische Mindeststrafen von 20 Jahren für illegale ausländische Bandenmitglieder einsetzen, die bei Waffendelikten, Drogenhandel oder Gewalttaten erwischt werden“. Alternativ könnten sie in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, „mit der Garantie, dass sie dort ins Gefängnis gehen“.

Größte Abschiebeaktion in der Geschichte

Zudem versprach Trump: „Ich werde ihre Heimatländer für die Kosten ihrer Inhaftierung aufkommen lassen, indem ich die Auslandshilfe kürze und hohe Zölle erhebe. […] Die Zeiten, in denen ausländische Staaten ihre Kriminellen in Amerika abladen, sind vorbei.“

Der ehemalige Präsident wiederholte seine früheren Versprechen, die Finanzierung der Polizeibehörden wiederherzustellen, Polizeibeamte vor unfairen Klagen wegen ihrer Arbeit zu schützen, die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu schließen und die größte Abschiebeaktion in der Geschichte des Landes durchzuführen.

Trump sagte auch, dass er sich für eine obligatorische zehnjährige Haftstrafe für „jeden, der sich des Menschenschmuggels schuldig macht“ einsetzen werde, zusammen mit einer lebenslangen Haftstrafe für diejenigen, die sich des Kinderhandels schuldig machen, und der Todesstrafe für Drogenhändler und „jeden, der einen Polizisten tötet“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Nation’s Largest Police Union Endorses Trump“. (deutsche Bearbeitung jw)