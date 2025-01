Peru: Bus stürzt in Fluss

Bei einem schweren Busunglück in Peru sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Insassen wurden nach Behördenangaben vermisst, nachdem der Bus am Freitag (Ortszeit) in der westlichen Region Ancash von der Straße abgekommen und in einen Fluss gestürzt war. Insgesamt 32 Menschen wurden demnach bei dem Unglück verletzt.

In Peru kommt es häufig zu Verkehrsunfällen. Hauptursachen sind der schlechte Zustand der Straßen, zu hohe Geschwindigkeit und fehlende Hinweisschilder. (afp)