Polen bereitet sein Militär auf einen „umfassenden Konflikt“ vor

„Heute müssen wir unsere Streitkräfte auf einen Konflikt in vollem Umfang vorbereiten, nicht auf einen asymmetrischen Konflikt“, sagte der polnische Generalstabschef der Armee, General Wieslaw Kukula, auf einer Pressekonferenz am 10. Juli. Er fügte hinzu, dass die Vorbereitung Polen dazu zwinge, „ein gutes Gleichgewicht zwischen der Grenzmission und der Aufrechterhaltung der Intensität der Ausbildung in der Armee zu finden“.

Auf derselben Veranstaltung sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Pawel Bejda, dass die Zahl der Truppen, die die polnische Ostgrenze bewachen, ab August von 6.000 auf 8.000 aufgestockt werde. Eine zusätzliche Nachhut von 9.000 werde innerhalb von 48 Stunden einsatzbereit sein.

Im Mai gab das NATO-Mitglied Polen Einzelheiten zu „East Shield“ bekannt, einem 2,3 Milliarden Euro schweren Programm zur Verstärkung der Verteidigung entlang der Grenze zu Weißrussland und Russland, das bis 2028 abgeschlossen sein soll.

Grenzmanöver in Weißrussland mit China

Wie das weißrussische Verteidigungsministerium in dieser Woche in mehreren Telegram-Beiträgen mitteilte, hat das chinesische Militär in den letzten Tagen mit weißrussischen Streitkräften in Weißrussland gemeinsame Übungen begonnen. Diese finden nahe der Stadt Brest statt, die in der Nähe der polnischen Grenze und etwa 64 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt.

„Die Ereignisse in der Welt sind komplex, die Situation ist komplex, deshalb werden wir, nachdem wir neue Formen und Methoden der Kriegsführung studiert haben, hier all diese Momente unter Berücksichtigung aller neuen Erkenntnisse der letzten zwei Jahre erarbeiten“, schrieb der weißrussische Generalmajor Vadim Denisenko in einer Erklärung, die laut einer Übersetzung über den Telegram-Kanal des Ministeriums verbreitet wurde.

Die elftägige Übung mit dem Namen „Eagle Assault 2024“, die am 8. Juli begann, fällt sowohl mit dem NATO-Gipfel zusammen, der diese Woche in Washington stattfand, als auch mit dem Beitritt Weißrusslands zur Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), die von Russland und China geleitet wird.

Laut einer Erklärung des chinesischen Verteidigungsministeriums vom 9. Juli begrüßte Weißrussland zu Beginn dieses Monats chinesische Soldaten mit einer „großen Willkommenszeremonie“. In der Erklärung hieß es, dass sich die Übungen auf „Anti-Terror-Operationen“ konzentrieren und „die Koordinationsfähigkeiten der teilnehmenden Truppen verbessern“ würden.

In einem anderen Beitrag in den sozialen Medien erklärte das weißrussische Verteidigungsministerium, dass die Zahl der NATO-Truppen an der Grenze des Landes zunehme. Es schrieb in einer übersetzten Erklärung, dass das Land alle möglichen Maßnahmen ergreife, um eine Eskalation zu verhindern. „Sollte jedoch jemand unsere Grenzen überschreiten, wird die Reaktion hart ausfallen“.

Polen erhöht Militärausgaben

In diesem Jahr hat Warschau seine Verteidigungsausgaben auf mehr als vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung erhöht. Die Streitkräfte umfassten Ende letzten Jahres rund 190.000 Mann, darunter Boden-, Luft-, Marine- und Spezialkräfte sowie die Territorialverteidigung. Polen plant, diese Truppenstärke innerhalb weniger Jahre auf 300.000 Mann zu erhöhen.

Die Äußerungen des polnischen Armeechefs am 10. Juli fielen mit der Ankündigung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen, dass ein neuer US-Luftverteidigungsstützpunkt in Nordpolen einsatzbereit sei. Das als „Aegis Ashore“ genannte System ist in der nordpolnischen Stadt Redzikowo stationiert und in der Lage, ballistische Mittel- und Kurzstreckenraketen abzufangen, so die NATO auf ihrer Website.

„Als Verteidigungsbündnis können wir diese Bedrohung nicht ignorieren“, sagte Stoltenberg. „Die Raketenabwehr ist ein wesentliches Element für die Kernaufgabe der NATO, die kollektive Verteidigung.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Poland Preparing Its Military for ‘Full-Scale Conflict,’ Army Chief Says“. (deutsche Bearbeitung jw)