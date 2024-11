Polen lässt Kampfjets aufsteigen – Ukraine zieht sich im Osten zurück

Die polnische Armee gibt bekannt, dass sie Kampfflugzeuge gestartet und „alle verfügbaren Kräfte und Ressourcen“ mobilisiert hat, um ihr Territorium während eines „massiven Angriffs“ mit russischen Raketen und Drohnen auf die Ukraine zu schützen.

„Aufgrund eines massiven Angriffs der Russischen Föderation, der Angriffe mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen gegen Einrichtungen durchführt, die sich unter anderem in der Westukraine befinden, haben Operationen polnischer und alliierter Flugzeuge in unserem Luftraum begonnen“, schrieb das polnische Zentralkommando auf dem sozialen Netzwerk X.

Die bodengestützten Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme seien zudem in die höchste Bereitschaftsstufe versetzt worden.

Warum?

Grund für die Entscheidung seien „massive Angriffe der Russischen Föderation“ auf die Ukraine, erklärte die polnische Armee.

Lesen Sie auch G7-Staaten versichern der Ukraine anhaltende Unterstützung

Die russischen Angriffe erfolgten „mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen“. Sie richteten sich unter anderem gegen Einrichtungen in der Westukraine, die an Polen grenzt.

Diese Maßnahmen „sollen die Sicherheit in den an die bedrohten Gebiete anrangenden Sektoren gewährleisten“, fügte er hinzu.

Im Osten muss die Ukraine am Rande des Donbass weitere Rückschläge in Form von Gebietsverlusten hinnehmen. Die ukrainischen Truppen zogen sich bei Kurachowe im Osten der Ukraine langsam zurück. Der ukrainische Präsident Selenskyj bemühte sich in einem Radio-Interview, die Rückzugstaktik positiv zu erklären.

Russisches Militär mit Luftangriff

Das russische Militär hatte in der Nacht einen Luftangriff auf Ziele in der Ukraine gestartet. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am Morgen mehrere von der Flugabwehr ausgelöste Explosionen zu hören.

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, berichtete von einem Verletzten durch den Sturz eines Drohnenfragments auf ein Wohnhaus. Behördenangaben zufolge gerieten zwei Wohnhäuser in Brand.

Explosionen wurden auch aus Saporischschja, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa gemeldet. In mehreren Gebieten wurde als Vorsichtmaßnahme der Strom abgeschaltet, um einer eventuellen Überlastung des Netzes vorzubeugen, sollten Energieanlagen getroffen werden.

Ukraine spricht von 120 Raketen und 90 Drohnen

Die Energieinfrastruktur des Landes hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Schäden erlitten. „Leider wurden einige Anlagen durch direkte Treffer und herabfallende Trümmer beschädigt“, sagte Selenskyj am Sonntag.

In Mykolaiv seien zudem bei einem Drohnenangriff zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden, darunter zwei Kinder. Zurzeit seien noch einige Gebiete ohne Strom, man arbeite daran, die Infrastruktur wiederherzustellen.

Nach seinen Angaben setzte Russland insgesamt etwa 120 Raketen und 90 Drohnen ein. Die Luftabwehrkräfte hätten „über 140 Luftziele“ zerstört. (afp/dpa/red)