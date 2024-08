Positionierung der Sicherheitskräfte verhinderte Sicht auf Trump-Angreifer

Am 31. Juli widerlegten lokale Polizeibeamte die Aussage des amtierenden Direktors des US-Secret Service.

„Unsere Leute befanden sich auf der rechten Seite des AGR-Gebäudes. Sie hätten Crooks auf keinen Fall sehen können, ohne ihren Kopf aus dem Fenster zu stecken und zurückzuschauen“, sagte Patrick Young, Leiter der Beaver County Emergency Services Unit, gegenüber dem TV-Sender „CNN“.

„Die Videos und die Exponate, die dem Kongress vorgelegt wurden, sind schlichtweg falsch in Bezug auf das, was sie tatsächlich gesehen haben“, fügte er hinzu.

Ronald Rowe Jr., der amtierende Direktor des Secret Service, sagte kürzlich vor einem US-Senatsausschuss, dass die Polizeischarfschützen Crooks hätten sehen können, wenn sie in eine bestimmte Richtung geschaut hätten.

Lesen Sie auch Trump-Attentäter wurde bereits über 100 Minuten vor Schussabgabe durch Scharfschützen bemerkt

„Ich kann nicht verstehen, warum es keine bessere Überwachung gab oder warum nicht wenigstens jemand auf die Dachlinie schaute, wenn sie dort postiert waren“, sagte Rowe den Senatoren, als er Bilder vom Besuch seines Teams am Ort der Kundgebung in Pennsylvania am 13. Juli zeigte. „Warum wurde der Angreifer nicht gesehen, wenn man nach links schaute?“

Im Blindspot

Die Scharfschützen befanden sich in einem Raum im zweiten Stock, von dem aus man Teile der Dächer einer Reihe von Gebäuden überblicken konnte, darunter auch das Gebäude der Firma der Firma American Glass Research, von dem aus Crooks schließlich ein Gewehr abfeuerte, so die Behörden. Mindestens einer der Scharfschützen verließ später den Posten, um nach Crooks zu suchen, nachdem er als verdächtige Person identifiziert worden war, weil er herumlief und später einen Entfernungsmesser benutzte.

Young sagte gegenüber „CNN“, dass die Scharfschützen angewiesen wurden, sich zu verstecken, so dass sie ihren Kopf nicht aus dem Fenster des Raumes strecken konnten. Fotos, die Rowe während der Anhörung zeigte, zeigten das Fenster, das während der Kundgebung geschlossen war, aber nach den Schüssen geöffnet wurde, sagte er.

Lesen Sie auch Trump: Werde weiterhin Wahlkampf im Freien machen

Laut Nate Bible, dem Bezirksstaatsanwalt von Beaver County, waren an den Fenstern, hinter denen die Scharfschützen stationiert waren, Bildschirme angebracht, die sie vor Beobachtern verborgen hielten.

Die Scharfschützen waren angewiesen, die Menschen zu beobachten, bevor und nachdem sie durch einen Sicherheitskontrollpunkt gingen, nicht aber das Dach oder andere Bereiche außerhalb des Geländes, sagte er.

„Unsere Leute waren in einer verdeckten Scharfschützenposition, wissen Sie. Sie waren ein paar Meter vom Fenster entfernt“, sagte der Staatsanwalt gegenüber dem US-Sender „Fox News“. „Um auf das Dach sehen zu können, hätten sie draußen bleiben und dabei ihre Position aufgeben müssen.“

‚Alarmierende Enthüllung‘

Die Beamten von Beaver County sagten auch, dass der Geheimdienst sie nicht kontaktiert hatte, bevor Rowe vor dem Kongress aussagte. Der republikanische Senator Rand Paul sagte, er habe dies während seiner Reise zum Ort der Schießerei erfahren und fand die Enthüllung alarmierend.

Der Secret Service reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Trump, der von einer Kugel im Ohr getroffen wurde, hat seit den Schüssen eine Reihe von öffentlichen Auftritten absolviert, darunter eine Kundgebung in Harrisburg, Pennsylvania, am Mittwochabend.

Zwei weitere Personen wurden bei der Schießerei verwundet: James Copenhaver und David Dutch, wurden Ende Juli aus dem Allegheny General Hospital entlassen. Ein dritter Mann, der Feuerwehrmann Corey Comperatore, starb.

Nach Angaben des Geheimdienstes schaltete einer seiner Scharfschützen, der auf einem Gebäude in der Nähe der Kundgebungsbühne postiert war, Crooks aus, nachdem dieser mehrere Schüsse abgegeben hatte.

Rowe sagte, er könne die Sicherheitsmängel nicht rechtfertigen und dass die Behörde nach dem Attentat Änderungen vornehmen werde.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Snipers Positioned in Way That They Couldn’t See Trump Shooter: Officials“. (deutsche Bearbeitung jw)