Putin: Knapp 700.000 russische Soldaten in der Ukraine im Einsatz

„Wir haben fast 700.000 Männer in der Zone unseres militärischen Sondereinsatzes“, sagte Putin bei einem am Freitag im Fernsehen übertragenen Treffen mit Soldaten, die für ihre Verdienste ausgezeichnet wurden.

In seiner Pressekonferenz im Dezember hatte Putin die Zahl der an Kampfeinsätzen beteiligten Soldaten mit 617.000 angegeben. Russland hatte im Mai eine größere Bodenoffensive in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine gestartet.

Zu den Soldaten, die in dem von Russland als „militärische Spezialoperation“ bezeichneten Konflikt getötet wurden, äußert Moskau sich nur selten. Eine offizielle Zahl gab es zuletzt im September 2022, damals war von 5937 getöteten Soldaten die Rede. Mehrere unabhängige Analysen und Schätzungen westlicher Geheimdienste gehen von zehntausenden getöteten russischen Soldaten aus.

Auf dem Schlachtfeld ist Russland der Ukraine personell überlegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte im Februar mit, rund 31.000 ukrainische Soldaten seien in den ersten beiden Jahren des Konflikts getötet worden. (afp)