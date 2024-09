Putin nennt Voraussetzungen für einen Atomwaffeneinsatz Russlands

Der russische Präsident Wladimir Putin hat „Klarstellungen“ an der Atomwaffendoktrin seines Landes vorgestellt, die Voraussetzungen für einen Einsatz solcher Waffen ergänzen. Das berichten Agenturen.

„Es wird vorgeschlagen, einen Angriff auf Russland durch eine Nicht-Atommacht, aber mit der Beteiligung oder Unterstützung einer Atommacht, als einen gemeinsamen Angriff auf die Russische Föderation zu betrachten“, sagte Putin am Mittwoch (25. September 2024) in einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats in Moskau.

Putin: Wir drohen nicht mit Atomwaffen

Putin bezog sich damit offensichtlich auf die Ukraine und deren westliche Verbündete. Der Kreml-Chef sagte in der Sitzung auch, dass Russland den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen würde, sollte es „massiv“ aus der Luft angegriffen werden.

Wörtlich sagte er in der Sitzung, die auf „X“ (vormals Twitter) zu sehen ist:

„Auch ein nicht-nuklearer Angriff eines nicht-nuklearen Landes auf Russland mit der Teilhabe oder der Unterstützung eines nuklearen Landes wird als gemeinsamer Angriff auf die Russische Föderation betrachtet.“

Dies könne aufgrund der Bedrohung eine nukleare Antwort Russlands zur Folge haben. Außerdem sollten künftig alle Angriffe mit nicht-nuklearen Waffen, die eine kritische Bedrohung für die Souveränität Russlands darstellen, den Einsatz von Kernwaffen erlauben. Das gelte auch bei einem großflächigen Angriff von feindlichen Flugzeugen, Raketen und anderen fliegenden Objekten auf das Territorium Russlands.

Der Einsatz von Kernwaffen werde in Betracht gezogen, „wenn wir verlässliche Informationen über einen massiven Einsatz von Luft- und Raumfahrttechniken und deren Überschreiten unserer Staatsgrenze erhalten. Ich spreche von strategischen und taktischen Flugzeugen, Marschflugkörpern und Drohnen“, sagte Putin auf der Sitzung des russischen Sicherheitsrats zur nuklearen Abschreckung.

Putin zufolge muss Russland auf die sich verändernden Realitäten reagieren. Es sei wichtig, nicht nur Prognosen für die Zukunft zu erstellen, sondern auch in der Lage zu sein, strategische Planungsdokumente an diese anzupassen.

In der vierminütigen Rede sagte der Präsident aber auch, Russland wolle nicht mit Atomwaffen drohen. Man sei sich der Zerstörungskraft von Atomwaffen sehr bewusst. Daher sei Russland bisher bemüht gewesen, nicht zu eskalieren.

Ankündigung gilt auch für Belarus

Wie die Agenturen weiter schreiben, bemüht sich die Ukraine derzeit darum, die Erlaubnis westlicher Partner für den Einsatz von ihnen gelieferter Waffen mit großer Reichweite auf Ziele tief im russischen Territorium zu erhalten. Davor habe Putin gewarnt, weil eine solche Genehmigung bedeuten würde, dass sich die NATO „im Krieg“ mit Russland befinde.

Die anvisierten „Klarstellungen“ der Atomwaffendoktrin würden bedeuten, „dass wir uns das Recht vorbehalten, Atomwaffen im Fall der Aggression gegen Russland und Belarus“ einzusetzen, sagte der russische Präsident. Dies sei mit dem belarussischen Präsidenten abgesprochen, so Putin im auf „X“ veröffentlichten Video.

Die russische Atomwaffendoktrin sieht einen „strikt defensiven“ Einsatz dieser Waffen vor, etwa im Fall eines Angriffs auf Russland mit Massenvernichtungswaffen. Auch in der bisherigen Doktrin ist der Atomwaffeneinsatz allerdings ebenfalls für das Szenario ins Auge gefasst, dass Russland derart massiv mit konventionellen Waffen angegriffen wird, dass die „Existenz“ des russischen Staats bedroht sei.

Putin müsse den Entwurf für die neue Doktrin noch offiziell absegnen, damit sie in Kraft treten könne, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

