Putin und Irans Präsident betonen „aktive Zusammenarbeit“

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein iranischer Kollege Massud Peseschkian haben ihre „ähnlichen“ Positionen bei internationalen Angelegenheiten hervorgehoben. „Die Beziehungen zum Iran sind sehr wichtig für uns, sie entwickeln sich sehr erfolgreich“, sagte Putin am Freitag bei einem Treffen mit Peseschkian in Turkmenistan. „Wir arbeiten aktiv auf internationaler Ebene zusammen und unsere Ansichten über Ereignisse in der Welt liegen oft sehr nah beieinander.“

Der russischen Übersetzung zufolge sagte Peseschkian, die Positionen beider Länder „auf der internationalen Bühne sind ähnlich“. Die Lage im Nahen Osten bezeichnete Peseschkian als „schwierig“. „Die USA und Europa wollen nicht, dass sich die Situation beruhigt“, sagte er demnach.

Peseschkian wirft Israel vor, Zivilisten zu bombardieren

In einem von einem Reporter des russischen Staatsfernsehens veröffentlichten und auf Russisch übersetzten Video warf Peseschkian Israel vor, Zivilisten zu bombardieren und von westlichen Mächten unterstützt zu werden.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran haben sich intensiviert, seit der Kreml 2022 Truppen in die Ukraine geschickt hat. Westliche Regierungen haben Teheran vorgeworfen, Moskau mit Drohnen und Raketen zu beliefern. Der Iran hat das zurückgewiesen.

Die Begegnung zwischen Putin und dem seit Ende Juli amtierenden Peseschkian fand zu einem Zeitpunkt statt, da auf die israelische Antwort auf den jüngsten iranischen Angriff auf Israel gewartet wird. Der Iran hatte Israel vergangene Woche zum zweiten Mal binnen sechs Monaten direkt mit Raketen angegriffen.

Der Iran ist mit der Hisbollah-Miliz im Libanon verbündet, mit der sich Israel in jüngster Zeit heftige gegenseitige Angriffe liefert. Zudem unterstützt Teheran die islamistische Palästinenserorganisation Hamas, mit der Israel seit deren Großangriff vor einem Jahr im Krieg steht. (afp/red)