Putin wartet auf Trump: Alles tun, um einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden

Stunden vor Donald Trumps offizieller Amtseinführung in Washington gratulierte der russische Präsident Wladimir Putin dem designierten US-Präsidenten und erklärte, er sei offen für einen Dialog mit der neuen US-Regierung über die Ukraine.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass die Zeit vor der Wahl für Herrn Trump in jeder Hinsicht herausfordernd war; er und seine Familienmitglieder standen unter ständigem und intensivem Druck, einschließlich Anschlägen auf sein Leben. […] Wir nehmen auch seine Äußerungen über die Notwendigkeit zur Kenntnis, alles zu tun, um einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Wir begrüßen diese Position“, erklärte Putin.

Der neue US-Präsident Trump hat nach seinem Amtsantritt auch ein baldiges Gespräch mit Putin in Aussicht gestellt. Auf die Frage, wann genau er mit dem russischen Präsidenten reden werde, sagte Trump im Weißen Haus: „Es könnte sehr bald sein.“

Trump erinnerte, dass er schon in seiner ersten Amtszeit einen Gipfel mit dem russischen Präsidenten abgehalten habe. Er habe sich „sehr gut“ mit ihm verstanden, sagte Trump weiter. Auch habe ihm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, er wolle ein Friedensabkommen, um den Krieg zu beenden.

Der russische Präsident hielt am Montag mit den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats eine Videokonferenz ab. Dabei teilte seine Gedanken über die neue US-Präsidentschaft.

Putin betonte, dass Moskau „offen für einen Dialog mit der neuen US-Regierung über den Konflikt in der Ukraine ist“. Er betonte zudem, dass Russlands Führung „den Dialog nie abgelehnt hat und immer bereit war, freundschaftliche und kooperative Beziehungen mit jeder US-Regierung zu unterhalten“. Putins Ausgangspunkt sei es, dass ein Dialog auf eine gleichberechtigte und von gegenseitigem Respekt geprägte Basis gestellt werde.

Der Schwerpunkt solle auf der Beseitigung der Ursachen der Krise liegen, so Putin. „Was die Lösung der Situation selbst angeht, möchte ich noch einmal betonen, dass das Ziel nicht ein vorübergehender Waffenstillstand oder eine Pause [der Kampfhandlungen] sein sollte, um so Truppen verlegen und möglichlichweise den Konflikt wiederaufzunehmen zu können. Vielmehr geht es um einen dauerhaften Frieden, der auf der Achtung der berechtigten Interessen aller Menschen und Völker in der Region beruht“, sagte er.

Dabei unterstrich der Kremlchef gleichzeitig, dass er als Staatsoberhaupt in den Verhandlungen natürlich alles tun werde, um die Interessen Russlands und des russischen Volkes zu schützen.

Putin erwarte nicht nur neue Entwicklungen für Ukraine. In seiner Videorede sprach er auch darüber, wie sich Trumps Amtsantritt auf verschiedene Konflikte in unterschiedlichen Regionen der Welt auswirken könnte.

Er betonte, „vieles hängt jetzt von den Vereinigten Staaten ab. Vor allem, weil die Europäer und die asiatischen Verbündeten der USA, Australien, Japan, Südkorea und Neuseeland sich vollständig von der Position des Weißen Hauses leiten lassen“. Diese würden abwarten, wie die endgültige Position der neuen US-Regierung aussehen wird.

Er wies darauf hin, dass Trump die Lösung der Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine zu einer Priorität seiner Außenpolitik gemacht habe. Und es mag für Russland ein ermutigendes Zeichen sein, dass Trump auch deutlich machte, dass er in mancher Hinsicht die russische Position verstehe. „Zum Beispiel in Bezug auf die Unannehmbarkeit der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO“, sagte der Kremlchef.

Unter den Gratulanten war auch der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj. In einer Botschaft, die auf X veröffentlicht wurde, erklärte er, dass die Ukraine auch zur Zusammenarbeit bereit sei.

„Die Ukrainer sind bereit, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, um Frieden zu erreichen – einen echten Frieden. Das ist eine Chance, die genutzt werden soll“, schrieb er.

