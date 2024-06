Rakete trifft Frachtschiff: Vor jemenitischer Küste geriet ein Frachter in Brand

Ein Frachtschiff ist vor der Küste des Jemen von einer Rakete getroffen worden und in Brand geraten. Die Rakete sei im Bug des Schiffes eingeschlagen, erklärte das Sicherheitsunternehmen Ambrey am Samstagabend in London.

Das dadurch ausgelöste Feuer sei gelöscht worden. Eine zweite Rakete verfehlte demnach den Frachter. Von kleinen Booten aus sei das Schiff zudem beschossen worden. Es habe daraufhin seinen Kurs geändert, um einen Hafen anzusteuern.

Die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen, die Teile des Jemen kontrollieren, greifen seit November immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an.

Huthi gegen Israel

Mit den Angriffen wollen sie nach eigenen Angaben die Palästinenser im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen unterstützen. Die Huthis sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten und vom Iran unterstützten „Achse des Widerstands“, zu der neben der Hamas auch die Hisbollah-Miliz im Libanon gehört.

Als Reaktion gehen die USA und Großbritannien mit Angriffen gegen die Miliz im Jemen vor. Zudem versuchen Kriegsschiffe zweier internationaler Koalitionen, den Schiffsverkehr entlang der jemenitischen Küste zu sichern. Auch die Bundeswehr war zeitweise mit der Fregatte „Hessen“ als Teil der EU-Marinemission „Aspides“ vor Ort. (afp/red)