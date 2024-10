Raketenangriff auf Israel führt zu schweren Turbulenzen im Flugverkehr

Der Krieg im Nahen Osten bereitet der Luftfahrt weltweit zunehmend Probleme. So hatten die Bombenangriffe der Israelis auf Hisbollah-Stellungen im Libanon ebenso Auswirkungen wie der Raketenbeschuss der Iraner auf Israel. Die Folge waren Umleitungen, Flugstreichungen und ein voller Luftraum, teilt das Fachportal „Aerotelegraph“ auf seiner Internetseite mit.

Airlines meiden Luftraum über Iran und Jordanien

Demnach habe vor allem die iranische Attacke auf Israel umfangreiche Konsequenzen gehabt. So mussten Fluggesellschaften vornehmlich in Nahost und Russland ihre Flugpläne ändern. So hat die Emirates Flüge ab und nach Iran, Irak und Jordanien bis einschließlich Donnerstag (3. Oktober 2024) ausgesetzt.

Die Schwestergesellschaft Flydubai hat die Flüge nach Israel aus dem Angebot genommen. Qatar Airways bietet zurzeit keine Verbindungen nach Iran und Nachbarland Irak an. Kuwait Airways und Etihad Airways passen mehrere Flugrouten auf die Gegebenheiten an. Das kann für die Passagiere möglicherweise längere Reisezeiten bedeuten.

Die durch Sanktionen ohnehin eingeschränkten russischen Gesellschaften sehen sich nun mit zusätzlichen Problemen konfrontiert. Die Maschinen der Ural Airlines mit Ziel Dubai nutzen eine Route über Tadschikistan, Pakistan und Oman. Die Flugzeit ab Jekaterinburg verlängerte sich dadurch um 80 Minuten. Ab Moskau sind Passagiere dadurch gar zweieinhalb Stunden länger unterwegs. Dazu ist auf der Route eine Zwischenlandung in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe zum Auftanken nötig. Aeroflot und Red Wings haben ihre Flüge nach Dubai bzw. Tel Aviv gestrichen.

Zwar sind nach den Angriffen die Lufträume über Jordanien und dem Iran wieder geöffnet, doch vermeiden die Airlines ihre Nutzung weitgehend. Sie überfliegen dafür verstärkt Ägypten und Saudi-Arabien. Die Lufträume werden dadurch immer voller. Das bedeutet Verspätungen und längere Flugzeiten von bis zu zwei Stunden.

Flüge in den Nahen Osten teilweise ausgesetzt

Etwa 80 Flüge von Luftfahrtgesellschaften wie Lufthansa, Emirates, British Airways und Qatar Airways mit Zielen wie Dubai oder Doha wurden am 1. Oktober 2024 umgeleitet, schreibt „Airliners“, eine weitere Fachpublikation. Lufthansaflüge nach Indien kehrten nach Frankfurt zurück.

Einige Airlines strichen ihre Angebote in der Region komplett. Auf Flughäfen im Nahen Osten, darunter Kuwait, der Libanon und Israel, kam es zu großen Verspätungen. „Alle Flugzeuge – hauptsächlich Flüge nach Indien – meiden bis auf Weiteres den Luftraum“, sagte etwa ein Sprecher der polnischen Fluggesellschaft Lot.

Lufthansa hat sein Flugangebot wegen der Krise im Nahen Osten teilweise gestrichen. Betroffen sind davon Tel Aviv (zunächst bis 31. Oktober), Beirut (zunächst bis 30. November) und Teheran (zunächst bis 26. Oktober). British Airways und Air France-KLM fliegen den Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv mindestens bis einschließlich Montag, 7. Oktober 2024, nicht an.