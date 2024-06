Rechtliche Probleme blieben draußen – Trump und Anhänger feierten seinen 78. Geburtstag

Am vergangenen Freitag strömten Tausende Fans des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nach West Palm Beach in Florida. Dort feierten sie den „Flag Day“ und Trumps 78. Geburtstag.

Der Flag Day (Flaggentag) ist ein Feiertag in den USA, der jedes Jahr am 14. Juni gefeiert wird. Er erinnert an den Jahrestag der offiziellen Annahme der Flagge der Vereinigten Staaten durch den Zweiten Kontinentalkongress am 14. Juni 1777.

Zwei Wochen nach seiner historischen Verurteilung in New York erwähnte Trump kaum die strafrechtlichen Vorwürfe, mit denen er konfrontiert war und die am 30. Mai zur Verurteilung in New York führten.

Vor seiner Rede erklärten patriotisch gekleidete Teilnehmer der Kundgebung gegenüber der Epoch Times, dass sie seine rechtlichen Probleme beiseiteschieben und die Feierstimmung genießen würden.

„Dies ist die mit Abstand größte Geburtstagsparty, die ich je erlebt habe“, sagte der ehemalige Präsident zu der Menge, die ihm im Palm Beach County Convention Center „Happy Birthday“ gesungen hatte.

In seiner Rede stellte möglicher nächster Präsident seine Wirtschafts-, Einwanderungs- und Außenpolitik der des jetzigen Präsidenten Joe Biden gegenüber.

Sowohl Trump als auch republikanischer Senator Marco Rubio aus Florida waren sich einig: Das Leben innerhalb und außerhalb der USA war besser während der Trump-Regierung als jetzt.

Steuerfreies Trinkgeld

Trump forderte die Menge auch zu einem ungewöhnlichen Schritt auf, um die Beschäftigten im Dienstleistungssektor zu ermutigen, für ihn zu stimmen. „Jedes Mal, wenn Sie in den nächsten fünf Monaten ein Trinkgeld geben, sollten Sie auf die Quittung schreiben: ‚Wählen Sie Trump, weil es keine Steuern auf Trinkgelder gibt‘“, sagte er.

Der ehemalige Präsident hatte seinen Plan, keine Steuern auf Trinkgelder zu erheben, letzte Woche auf einer Kundgebung in Las Vegas vorgestellt. Bei der Geburtstagsparty deutete Trump auf ein Foto einer solchen Quittung, das auf großen Videoleinwänden gezeigt wurde. Er wies darauf hin, dass jemand diese Taktik benutzt habe, um für seine vorgeschlagene Politik zu werben.

Rubio, der als möglicher Vizepräsidentschaftskandidat des ehemaligen Präsidenten gehandelt wird, brachte das Publikum mit seinen Worten zum Toben: „Es gibt nur einen Grund, warum jemand wie er in der Politik tätig ist – weil er unser Land liebt und es retten will.“

Der Club 47 USA, die landesweit größte Gruppe von Fans des ehemaligen Präsidenten, organisierte die Kundgebung und die Geburtstagsfeier mit einer großen, mehrstöckigen Geburtstagstorte auf der Bühne.

Mehr als 5.000 Menschen nahmen daran teil, sagte Clubpräsident Larry Snowden gegenüber The Epoch Times. Der Club ist nach dem Wunsch des 45. Präsidenten benannt, der 47. zu werden.

Howard Schaeffer aus Lehigh Valley, Pennsylvania, erklärte seine Unterstützung für „den 45. und bald 47. : Ich bin hier, um einem großartigen Patrioten, einem großartigen Amerikaner, zum Geburtstag zu gratulieren. Das ist der Grund, warum wir alle hier sind – und die Energie an diesem Ort ist unglaublich“.

Stimme für „den Verbrecher“

Auf die juristischen Probleme des ehemaligen Präsidenten angesprochen, sagte Schaeffer: „Ich werde für ‚den Verbrecher‘ stimmen. Wenn überhaupt, dann hat die Verurteilung meine Stimme noch mehr gefestigt.

Er sagte, er kenne einige Demokraten und Republikaner, die den ehemaligen Präsidenten nicht mögen, aber nun bereit seien, für ihn zu stimmen. „Sie sind wütend“ über die Art und Weise, wie das Justizsystem ihn behandelt hat, sagte Schaeffer.

Liz Furey, 52, aus Lighthouse Point, Florida, sagte der Epoch Times, sie habe sich aus vielen Gründen gezwungen gefühlt, an der Feier teilzunehmen.

„Ich komme aus einer Militär- und Einwandererfamilie, und die Flagge ist sehr wichtig“, sagte sie. „Aber unsere Freiheiten werden jeden Tag beschnitten, und Präsident Trump versucht, für diese Werte einzutreten.“

Den ehemaligen Präsidenten persönlich sprechen zu hören, „ist immer eine außergewöhnliche Erfahrung“, sagte Frau Furey, die seit Jahren Reden von Donald Trump besucht, angefangen im Jahr 2015, bevor er für das Präsidentenamt kandidierte.

„Man weiß einfach nie, was einen erwartet“, sagte sie. „Aber dieses Mal denke ich, dass es für uns besonders wichtig war, ihn an seinem Geburtstag zu unterstützen und ihm einfach diese moralische Unterstützung zu geben.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Supporters Celebrate His 78th Birthday, Set Aside Legal Woes“. (deutsche Bearbeitung jw)