Regierungschef: Ukraine hat Waffenproduktion in diesem Jahr verdoppelt

Die Ukraine hat Regierungsangaben zufolge ihre Waffenproduktion in diesem Jahr deutlich gesteigert. „In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 haben wir unsere Waffenproduktion im Vergleich zu 2023 verdoppelt“, sagte Regierungschef Denys Schmygal am Dienstag in Kiew.

Bis zum Ende des Jahres sei geplant, mehr als eine Millionen Drohnen gebaut zu haben. „Wir machen Fortschritte. Die Drohnenproduktion wächst weiter“, sagte Schmygal.

Selenskyj drängt auf schnelle Lieferung von Hilfen

Als Teil dieser Bemühungen testete das ukrainische Militär eine im Inland produzierte ballistische Rakete, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangenen Monat mitteilte.

Er erklärte zudem, dass seine Streitkräfte zum ersten Mal eine in der Ukraine hergestellte Raketendrohne mit großer Reichweite namens „Palianyzia“ im Kampf eingesetzt hätten.

Zusätzlich hatte Selenskyj bei seiner abendlichen Videobotschaft am Montag auf schnelle Lieferung von Hilfen gedrängt. „Der Verlauf des Krieges hängt direkt von der Qualität der Versorgungslogistik und der Erfüllung aller Versprechen der Partner ab“, betonte der Präsident.

Moskau: Russische Armee nimmt Stadt und drei Dörfer in Ostukraine ein

Russland hat nach eigenen Angaben eine Kleinstadt und drei Dörfer in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen. Die Armee habe die Stadt Krasnohoriwka, die vor Beginn der Kämpfe 16.000 Einwohner hatte, „befreit“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Krasnohoriwka liegt etwa 20 Kilometer westlich der von Russland kontrollierten Stadt Donezk und war eine wichtige Hochburg der ukrainischen Armee. Die russischen Einheiten in der Region waren in den vergangenen Wochen in der Region weiter vorgerückt.

Eines der Ziele Moskaus ist es, die Stadt Pokrowsk einzunehmen, die ein wichtiger Logistikstützpunkt der ukrainischen Armee ist. Am Montag hatte Russland die Einnahme einer weiteren Ortschaft nahe Pokrowsk gemeldet.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche als Hauptziel seines militärischen Vorgehens in der Ukraine die Eroberung des Donbas ausgegeben, in dem sich die Region Donezk befindet. (afp/red)