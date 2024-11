Riesiges Feuer auf Raketentest-Station in Japan

Rückschlag für Japans Weltraumambitionen: Auf einer Raketentest-Station im Süden des Landes ist ein riesiges Feuer ausgebrochen.

Aufnahmen des staatlichen Senders NHK zeigten am Dienstag hoch aufragende Feuerbälle und weiße Rauchschwaden, die aus dem Tanegashima Space Center in der Präfektur Kagoshima aufstiegen.

Journalisten, die sich etwa 900 Meter entfernt aufhielten, berichteten von einer großen Explosion kurz nach Beginn eines Verbrennungstests. Es wurde niemand verletzt.

Japan rocket engine test ends in fire, delaying launch

A fire during a ground test of Japan’s Epsilon S rocket engine at the Tanegashima Space Center has caused the launch to be postponed beyond its March target, potentially further delaying the national space program.

