Rückzug aus Diversitätsprogrammen: Das Ende von Woke-Unternehmen in den USA?

Nach dem Urteil des Supreme Courts, das besagt, dass Bevorzugungen aufgrund von Rasse bei der Hochschulzulassung gegen die Verfassung verstoßen, warnten die Generalstaatsanwälte von mehr als einem Dutzend Bundesstaaten 100 der größten US-Unternehmen vor der „Rechtswidrigkeit von Quoten aufgrund von Rasse und Ethnie“ bei Einstellungen und Vertragsabschlüssen.

Die Beamten forderten die Unternehmen auf, solche Praktiken unverzüglich einzustellen. Laut einer Umfrage der Harvard Business Review 2022 hatten 60 Prozent der US-Unternehmen ein auf Rasse oder Geschlecht basierendes DEI-Programm.

Die Änderung der Politik von Meta spiegelt die allgemeine Reaktion der Unternehmen auf die zunehmende Kritik von DEI-Initiativen wider.

Gegner von DEI-Maßnahmen sagen, dass sie ideologische Konformität vorschreiben und auf Diskriminierung hinauslaufen. Befürworter betonen dagegen, dass Kürzungen bei DEI-Programmen Grundsätze wie Gerechtigkeit und Inklusivität bedrohen.

Unternehmen wie Caterpillar, McDonald’s, Southwest Airlines, Toyota, Walmart und andere haben in den vergangenen Monaten ihre DEI-Richtlinien überarbeitet.

Walmart, das umsatzstärkste Unternehmen der Welt, kündigte im November an, dass es die Finanzierung von Veranstaltungen für LGBTQ+-Jugendliche einstellen und seine Teilnahme am Corporate Equality Index der Human Rights Campaign, der größten Interessengruppe für LGBTQ+-Rechte in den USA, beenden werde.

Kritik an Rückzug aus DEI-Programmen

Die Human Rights Campaign hat die jüngste Welle von Rückzügen von Unternehmen aus den DEI-Programmen kritisiert. Diese Maßnahmen könnten negative Folgen haben – sowohl im Hinblick auf den Geschäftserfolg als auch auf ihre Fähigkeit, Arbeitnehmer unterschiedlicher Herkunft anzuziehen.

Die DEI-bezogenen Änderungen bei Meta folgen auf andere Veränderungen bei dem Social-Media-Riesen. Meta-CEO Mark Zuckerberg kündigte am 7. Januar an, dass das Unternehmen sein Faktencheck-Programm beendet, das 2016 eingeführt wurde, als Donald Trump zum ersten Mal die Präsidentschaftswahl gewann.

„Es ist an der Zeit, zu unseren Wurzeln in Bezug auf die freie Meinungsäußerung auf Facebook und Instagram zurückzukehren“, sagte Zuckerberg in einem Video. Die Faktenprüfer „sind zu politisch voreingenommen geworden und haben mehr Vertrauen zerstört, als sie geschaffen haben, insbesondere in den USA“, kritisierte er.